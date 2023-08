Come procede la vicenda legale di Alec Baldwin e la pistola sul set di Rust

Da un po’ di tempo non avevamo aggiornamenti del tragico incidente che ha portato ad una complessa vicenda legale: quello che è successo con Alec Baldwin e la pistola da cui è partito il colpo fatale, è ancora discusso dai giudici. Come molti ricorderanno, il famosissimo attore e produttore è stato coinvolto in un tragico incidente sul set che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La sparatoria è avvenuta mentre Baldwin stava maneggiando una pistola fittizia per le riprese del film “Rust”, nel 2021.

Alec Baldwin

In seguito agli ultimi sviluppi, sembra innanzitutto che l’armaiolo del film, Hannah Gutierrez-Reed, sia ancora sotto processo con due capi di imputazione per omicidio colposo, mentre Baldwin sarebbe stato prosciolto, secondo la BBC dallo stesso capo di imputazione. Ma qual è stata quindi la dinamica tra Alec Baldwin e la pistola di scena? Secondo la versione della star hollywoodiana, non aveva premuto il grilletto durante l’incidente ( mentre invece esperti di armi avevano indicato che il grilletto avrebbe dovuto essere azionato).

Il tragico incidente sul set di Rust: Alec Baldwin e la pistola che ha sparato il colpo fatale

Negli scorsi mesi però c’è stata una lunga indagine e una serie di sviluppi legali sin dall’incidente. La produzione del film è stata multata e criticata per non aver rispettato le linee guida di sicurezza, e Alec Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed sono stati incriminati per omicidio colposo. Entrambi avevano dichiarato di intendersi difendere in tribunale, mentre l’armaiolo Gutierrez-Reed è stata accusata anche di aver alterato le prove.

Al momento pare che il celebre attore abbia raggiunto un accordo con la famiglia di Hutchins e la produzione del film per risolvere il caso in sede civile, ma questo non influenza l’indagine penale. Il processo continua, e vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi. Nel frattempo, Rust sta per riprendere le riprese in una nuova location e con un nuovo equipaggio. L’industria cinematografica cerca di trarre insegnamenti da questo incidente tragico, mentre il caso continua a scuotere le fondamenta del mondo del cinema.