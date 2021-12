Aldo Montano sul GF Vip dopo l’uscita: l’ex concorrente a ruota libera

Uscito dal celebre reality, in occasione di una diretta Instagram, c’è stata una bella confessione aperta e dettagliata di Aldo Montano sul GF Vip di quest’anno. Il campione olimpionico, naturalmente, ha affrontato il rapporto ‘contrastato’ con Alex Belli: “Con lui iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela (con Soleil, ndr). Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna. Credo che sia comunque stata una brutta figura”.

Su Soleil, invece, poche parole: “Lei è l’unica persona con cui non ho stretto nessun tipo di rapporto. Strano per me, sono compagnone, ascolto tutti… Ma di lei so solo il nome e cognome. Subito dall’inizio abbiamo avuto vie opposte”.

Le parole di Aldo Montano sul GF Vip e i suoi concorrenti si spostano poi su Gianmaria Antinolfi, che ha definito un ragazzo “favoloso, una persona speciale” e che ha avuto un’“evoluzione enorme”. Riguardo alla simpatia dichiarata tra lui e Sophie Codegoni dice “Adoro sia Gianma sia lei che è gentile, educata e intelligente”.

Il suo pronostico sul vincitore di questa edizione del reality riguarda… indovinate chi? “Sa dare i giusti messaggi, è equilibrato, è un ragazzo con la testa sulle spalle e se lo meriterebbe”. Questo il commento su Davide Silvestri, con cui però ha un po’ ‘raffreddato i rapporti’ dopo che il concorrente ha avuto il suo momento ‘di privacy’ Soleil e Belli: ““Dei tre, secondo me è quello con più vena artistica e qualità”.

Siete d’accordo?