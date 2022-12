Dove e quando rivedremo Claudio Santamaria al cinema

Da quanto tempo non vediamo un bel film con Claudio Santamaria al cinema? Dagli studi cinematografici arrivano notizie che vedono le riprese in corso di “Non riattaccare”, pellicola che vede la regia di Manfredi Lungibello e, oltre al mitico protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot, vedremo nel cast Barbara Ronchi, ovvero la mitica Diana di ‘Imma Tataranni‘.

Dopo “Tutte le mie notti”, presentato nel 2018 ad Alice nella Città (Festa del Cinema di Roma), per il quale Benedetta Porcaroli si era aggiudicata il Premio Guglielmo Biraghi come giovane rivelazione dell’anno ai Nastri D’Argento, e il documentario “Bice Lazzari – Il ritmo e l’ossessione”, presentato quest’anno alla Festa del Cinema di Roma, Lucibello torna dietro la macchina da presa per un nuovo thriller dalle tinte notturne.

La trama di ‘Non riattaccare’, il film che vede Barbara Ronchi e Claudio Santamaria al cinema

Ma di cosa parla il film con cui rivedremo Claudio Santamaria al cinema? È una delle tante notti anonime della quarantena quando il telefono di Irene (Barbara Ronchi) squilla. È Pietro (Claudio Santamaria) il suo ex compagno. Irene non lo sente da mesi, da quando la loro storia è finita, tentenna, ma alla fine decide di rispondere. Pietro è fuori di sé e le sue parole confuse lasciano presagire un atto disperato. A Irene non resta che mettersi in viaggio, in una città spettrale, senza mai riattaccare, con la speranza di raggiungerlo in tempo.

Scritto da Manfredi Lucibello e Jacopo Del Giudice, con le musiche originali composte da Motta, il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio e uscirà prossimamente nelle sale cinematografiche.