I film italiani con maggiori incassi: la classifica dei più visti al cinema

Per incassi stravincono Checco Zalone e "La vita è bella", mentre per numero di biglietti staccati dal 1950 ad oggi cambia tutto

Checco Zalone, Leonardo Pieraccioni, Luca Miniero, Neri Parenti e Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono gli uomini d’oro nella storia dei maggiori incassi del cinema italiano. Almeno in apparenza. Non è così semplice stabilire la classifica esatta dei film italiani con maggiori incassi dal 1950 a oggi. Diversi fattori, dal passaggio dalla lira all’euro al continuo aumento del prezzo dei biglietti, rendono compilato stilare una lista definitiva.

I film italiani con maggiori incassi: la classifica

Quel che è certo è che Quo vado? è il film italiano più visto degli ultimi 40 anni. La commedia di Gennaro Nunziante con Checco Zalone è il film con i maggiori incassi in Italia: 65.336.749 euro. Non senza polemiche, sebbene Zalone sia il re indiscusso del box-office. Nelle settimane d’uscita, in moltissime sale italiane e in particolare nei multiplex, i biglietti per Quo vado? sono stati venduti a prezzo maggiorato, fino a 10 euro per uno spettacolo serale nei giorni festivi. Un elemento che inficia la classifica “definitiva”.

Se si guarda infatti al numero di biglietti staccati, le cose cambiano. Ci ha pensato il settimanale TV Sorrisi e Canzoni a fare un po’ di chiarezza con l’aiuto alla Siae. Si scopre in questo modo che per numero complessivo di spettatori, il film nostrano (erano i tempi della Hollywood sul Tevere) che ha fatto strappare la maggior quantità di biglietti è ad oggi Guerra e pace di King Vidor.

Il kolossal prodotto da Dino De Laurentiis e Carlo Ponti e interpretato da Audrey Hepburn, Henry Fonda e Vittorio Gassman è stato capace nel 1955 di portare 15.707.723 persone nelle sale. Al secondo posto di questa lista c’è Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci con 15.623.773 spettatori. Non solo: in questo elenco ci sono tantissimi capolavori d’autore (da La dolce vita di Fellini a Il Gattopardo di Visconti), ben sette commedie della coppia Bud Spencer e Terence Hill (su tutte spicca …continuavano a chiamarlo Trinità) e quattro western di Sergio Leone.

Nel nuovo millennio un solo attore è nella Top 50 dei film italiani più visti al cinema: Checco Zalone (foto: TaoDue Film/Medusa)

I film italiani che hanno incassato di più: le due classifiche

La lista dei 20 film italiani che hanno guadagnato di più nella storia recente, se si considerano soltanto gli incassi al botteghino, mostra invece che sono quasi tutti dello stesso genere: commedie. Oltre a Quo vado?, Zalone domina occupando tutte e quattro le prime posizioni. Soltanto al quinto posto c’è Roberto Benigni con La vita è bella.

Dopo Zalone, i nomi più ricorrenti nella Top 20 sono quelli di Neri Parenti, Aldo, Giovanni e Giacomo, Leonardo Pieraccioni e Luca Miniero: 4 cinepanettoni per il regista romano e 4 commedie per il trio comico milanese, 3 rom-com per l’attore e regista toscano e il dittico Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord per il regista napoletano. Ecco il riepilogo delle due classifiche, una per incassi e una per spettatori.

Top 20 dei film italiani per incassi

Quo vado?: 65.336.749 euro Sole a catinelle: 51.936.318 euro Tolo Tolo: 46.201.300 euro Che bella giornata: 43.474.047 euro La vita è bella: 92 miliardi di lire Benvenuti al Sud: 29.873.491 euro Il ciclone: 77 miliardi di lire Chiedimi se sono felice: 75 miliardi di lire Natale sul Nilo: 28.296.128 euro Benvenuti al Nord: 27.178.307 euro Fuochi d’artificio: 74 miliardi di lire Il paradiso all’improvviso: 24.954.192 euro Natale a Rio: 24.678.792 euro Natale a New York: 23.559.371 euro Natale in crociera: 23.461.775 euro Così è la vita: 60 miliardi di lire La leggenda di Al, John e Jack: 22.262.559 euro La banda dei Babbi Natale: 21.479.687 euro Natale a Miami: 21.249.460 euro Natale a Beverly Hills: 20.983.639 euro

Top 20 dei film italiani per spettatori