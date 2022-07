Giorgia vs Giorgia Meloni: il botta e risposta tra la cantante e la leader di FdI

Social roventi in vista delle elezioni: la Todrani posta un meme "anti" e la Meloni replica per le rime

Le elezioni si avvicinano e quasi tutti i sondaggi danno Fratelli d’Italia come il partito più votato dagli italiani. L’ala dem-liberale teme l’approdo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e sta sguinzagliando tutto il suo apparto mediatico per contrastare la leader post-fascista. Ultima in ordine d’arrivo è Giorgia. La cantante ricorda il tormentone che ha reso virale la sua omonima, ma lo fa prendendo una posizione netta contro il programma della destra.

Giorgia cantante vs Giorgia Meloni

“Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cog… a nessuno”, scrive la cantautrice in una storia su Instagram. Il riferimento, nemmeno a dirlo, è al famoso discorso della Meloni dal palco di piazza San Giovanni a Roma, diventato una canzone e una serie di meme: “Sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”.

La replica della presidente di Fratelli d’Italia, sempre molto attiva sui social, non si fa attendere. “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”, puntualizza la Meloni sui suoi profili.

Giorgia vs Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, programma “spaventa” tutti

Nei commenti al post i follower della Meloni si scatenano: “Giorgia (cantante), che caduta di stile, canta che ti passa”, “È il tipico atteggiamento aggressivo dei sinistroidi. Ho degli amici di sinistra ed è spesso difficile affrontare con loro un dialogo sulla politica”, “Non sanno esprimersi con contenuti ma sanno solo offendere con volgarità”, “La verità è una: rosicano”.

Giorgia non è la prima personalità del mondo dello spettacolo a criticare aspramente Fratelli d’Italia e la sua presidente. Qualche mese fa, sempre via social, Vanessa Incontrada ha definito “un orrore” l’intervento della Meloni in Spagna alla convention del partito nazionalista VOX, dove la politica romana si è scagliata contro l’ideologia gender e “la lobby LGBT”. Soltanto pochi giorni fa, invece, la cantante Elodie ha commentato il programma di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni con un tweet al veleno: “A me sinceramente fa paura”.