Se potessi dirti addio, ascolti deludenti: Mediaset anticipa la fine della serie

È un 2024 amaro quello di Gabriel Garko: Se potessi dirti addio, la fiction di Canale 5 che ha segnato il suo ritorno sul piccolo schermo, chiude in anticipo. Dopo l’esordio del 29 marzo, nel difficile venerdì santo che ha incollato quasi 4 milioni di spettatori al rito della Via Crucis su Rai 1, la serie con l’attore e Anna Safroncik, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, finisce già con un insolito raddoppio settimanale.

Se potessi dirti addio, ascolti non convincono?

Al debutto Se potessi dirti addio è stata vista da 2,8 milioni di spettatori con il 16,9% di share. Troppo distante la Via Crucis con il suo 20,5%? In ogni caso, Mediaset ha deciso di anticipare la seconda puntata (terzo e quarto episodio dei sei complessivi) a giovedì 4 aprile contro la replica del film tv La fortuna di Laura (per il ciclo Purché finisca bene) su Rai 1 e già disponibile in streaming su RaiPlay.

Il finale (quinto e sesto episodio) va in onda venerdì 5 aprile contro un’altra finale, quella di The Voice Senior su Rai 1. I vertici di Canale 5 scelgono quindi di far saltare l’appuntamento con Terra amara, autentica gallina dalle uova d’oro dell’ammiraglia che nel difficile doppio appuntamento del lunedì di Pasquetta è arrivata al 18% di share con oltre 2,5 milioni di telespettatori. La soap turca torna regolarmente nel prime time di venerdì 12 aprile, quando su Rai 1 debutta lo spin-off The Voice Generations sempre con Antonella Clerici e i coach Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa.

Se potessi dirti addio, fiction quante puntate avrà?

Ricapitolando, Se potessi dirti addio conta sei episodi raggruppati in tre puntate: la prima è andata in onda venerdì 29 marzo ed è recuperabile su Mediaset Infinity; la seconda viene trasmessa giovedì 4 aprile e la terza e ultima venerdì 5 aprile, sempre in prima serata su Canale 5. Bisognerà attendere maggio, invece, per la seconda stagione di Viola come il mare, almeno stando al calendario di Mediaset.

“Ho scelto di tornare con questa fiction – racconta Garko in un’intervista a Sorrisi – perché interpreto un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita, in fondo, quando ho deciso di allontanarmi dai riflettori. Marcello cerca di ricrearsi una nuova esistenza ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa. Era la proposta giusta al momento giusto, insomma. E poi è un bellissimo giallo, misto a passione, con tante sorprese per lo spettatore”.