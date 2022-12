I Carrisi, arriva la serie tv su Al Bano e sua figlia Jasmine

Il leone di Cellino San Marco e la più piccola delle sue figlie come in The Osbournes? I primi dettagli del progetto

Al Bano e Loredana Lecciso come Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon in The Osbournes? Potrebbe succedere nella serie tv I Carrisi, nuovo progetto in arrivo che coinvolge il cantante di Cellino San Marco e i suoi familiari. Le riprese del programma (tra fiction e reality) inizieranno a breve. “Non posso spoilerare molto, se non che ne vedrete delle belle”, ha detto Jasmine Carrisi a Chi, spiegando che in qualche modo sarà lei la vera protagonista della serie.

I Carrisi: Jasmine e Al Bano insieme in una serie tv

“È un progetto importante”, ha aggiunto la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che ha debuttato in televisione nel ruolo di giudice accanto al papà nel talent The Voice Senior. Classe 2001, la ragazza vanta un cospicuo seguito su Instagram (oltre 111.000 follower), dove posta citazioni famose, canzoni e foto non proprio pudiche.

Jasmine è la più giovane tra le donne di Al Bano, ma dopo l’apparizione nella parte di Isabella d’Aragona nel film La dama e l’ermellino, qualche ospitata nei salotti televisivi pomeridiani e l’esperienza di The Voice Senior, si è sempre tenuta a debita distanza dal mondo dello spettacolo. La ragazza ha preferito la musica e votarsi al lavoro di influencer, sperando di diventare un astro nascente del web.

Dove andrà in onda I Carrisi? La docu-serie (ovviamente con padre e madre nel cast, e chissà il fratellino Albano Jr. per gli amici Bido) è realizzata dal gruppo Discovery e quindi verrà trasmessa su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma Discovery+. La messa in onda è prevista nel corso del 2023.

Jasmine Carrisi e Al Bano

Jasmine Carrisi, fratelli e sorelle saranno nel reality?

La sensazione è che avremo a che fare con una versione pugliese di The Osbournes, il reality di MTV in cui il mitico cantante dei Black Sabbath ha rivelato ai fan i dietro le quinte della sua vita in famiglia con la moglie (e manager) Sharon e i loro figli Jack e Kelly.

Lo sfondo, in questo caso, è la tenuta di Cellino San Marco dove Al Bano coltiva la terra, fa affari d’oro e ospita persino una famiglia di profughi ucraini. Durante la chiacchierata con Chi, Jasmine Carrisi ha pure anticipato che la produzione ha scelto lei come protagonista della serie perché “sicuramente sono la più divisiva” tra fratelli e sorelle.

Per il futuro, invece, Jasmine sogna la musica, “un palco dove potermi esibire, ma anche di trasferirmi, subito dopo gli studi, per la gioia di mamma e papà, in America. È ora di spiccare il volo. Il mio volo”.