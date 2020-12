Stasera in tv con Massimo Ranieri: “Qui e adesso”

“Non volevo tornare in tv, non ora” ed invece potremo gustarci un bellissimo spettacolo stasera in TV con Massimo Ranieri! A quanto pare l’attore e cantante partenopeo non ha saputo resistere alla chiamata dei piani alti dell’azienda di Viale Mazzini: “L’offerta del direttore Franco Mare, napoletano come me, per uno show su Rai3 mi ha attizzato“

3 dicembre, stasera in tv con Massimo Ranieri in “Qui e adesso”

Una decisione quindi inaspettata ma entusiasta quella dell’artista, che finalmente – dopo una prima riprogrammazione dalla settimana scorsa, per lasciar spazio ai contenuti e ai tributi al compianto Diego Armando Maradona – arriva sul piccolo schermo con uno show che porta il nome del suo ultimo album.



Era da Sogno o Son Desto (andato in onda tra il 2014 e il 2016 su Rai1) che non lo vedevamo al timone di una prima serata. Stasera in tv con Massimo Ranieri si cambia canale, ma l’attitudine è ben chiara: “Rai3 non è una rete che fa varietà – spiega il cantante – e quindi ho pensato a una forma di spettacolo non spettacolo. Certo, ci saranno le mie canzoni, ma sarà anche un talk show, un confessorio per parlare con gli amici e raccontarsi momenti privati. Uno show intimista“. La scelta della location non è stata casuale:

“Mi sono rifiutato di farlo in uno studio tv. Ho fortemente voluto il teatro perché sono nato lì e soprattutto per dare, in questo momento, un segnale che il teatro è vivo“.

Tra i primi ospiti della serata il collettivo di videomaker partenopeo The Jackal e il mitico Gianni Morandi, che dalla sua pagina Facebook annuncia impaziente: “Questa sera su RAI 3 sarò ospite di Massimo Ranieri, nel suo programma “Qui e adesso”.Ci conosciamo dagli anni ‘60, amici e rivali.Ricordo i nostri duelli a Canzonissima, quando io vinsi con “Scende la pioggia” e “Ma chi se ne importa” mentre Massimo trionfò con “Vent’anni” e “Erba di casa mia”. Sono passati tanti anni, abbiamo entrambi vissuto tante esperienze nel mondo della musica e dello spettacolo e stasera ricorderemo quegli anni indimenticabili.“

Lo vedrete?