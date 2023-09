E alla fine arriva Barbero in tv : ecco dove e quando

Dopo il grande successo dei suoi podcast storici su Spotify, assistiamo finalmente allo sbarco ufficiale di Alessandro Barbero in tv con un programma tutto suo. Quando e dove sarà trasmesso? È presto detto: lunedì 11 settembre alle 21.15 su La7 è il primo appuntamento del suo primo speciale intitolato “In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura”.

Come si articolerà lo speciale di Alessandro Barbero in TV

Il noto professore universitario, famoso per le sue appassionanti lezioni di storia, è oggi il divulgatore più acclamato d’Italia, capace di coinvolgere sia i neofiti che gli esperti di ogni età. In questo nuovo programma, Barbero guiderà gli spettatori in un avvincente racconto alla scoperta del significato e del valore della parola “democrazia”, da sempre contrapposta a quello di “dittatura”.

Questo viaggio condotto da Barbero sarà articolato in due parti. Nella prima, il professore racconterà di sé, del suo percorso e del suo rapporto con la storia, svelando come questa disciplina sia una bussola preziosa nel mondo contemporaneo. Nella seconda parte, Barbero regalerà al pubblico una delle sue celebri lezioni-spettacolo, viaggiando nel tempo tra colonne dell’epoca romana, per illustrare l’evoluzione del concetto di democrazia e dei suoi pilastri tra i popoli, fino a giungere alla concezione moderna del mondo in cui viviamo.

“In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura” è una produzione di Ruvido Produzioni per La7. Non perdete l’occasione di lasciarvi affascinare da questa nuova avventura televisiva del celebre divulgatore.