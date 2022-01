Cosa farà Gianmarco Saurino dopo DOC, la fiction con Luca Argentero

Insieme alla dottoressa Giulia, è lui, il dottor Lorenzo Lazzarini uno dei personaggi più amati della serie Rai, e adesso (non leggere se non hai visto le ultime puntate!) non c’è più: come mai questa decisione di copione, e cosa farà il bravissimo attore Gianmarco Saurino dopo DOC, dove ha recitato al fianco di Luca Argentero ma anche del suo compagno di vita, Pierpaolo Spollon.

“La morte di Lorenzo è una botta più per me che per voi…credetemi“

Queste le parole che si leggono sui social di Spollon in seguito alla dolorsa puntata in cui, in quanto primo caso di medico ‘attaccato’ dal c0vid19, il dottor Lazzarini tragicamente muore. La scena è stata particolarmente emotiva e difficile sia da girare che, per gli spettatori, da guardare. Ma, come sempre, dietro una ‘scomparsa’ di scena, c’è una decisione a monte che spesso coinvolge gli attori in prima persona.

Il commento su cosa farà Gianmarco Saurino in un’intervista al Corsera

Ed ecco cosa ha raccontato, infatti, l’attore in questione: “C’è stata una comunione d’intenti. Dopo tanti anni di lavoro nelle serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto. Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali.“

E quindi cosa si prepara a fare Gianmarco Saurino dopo DOC, che ha conquistato così tanto il pubblico italiano con questa seconda stagione? “In contemporanea con Doc ho girato Summit Fever, un piccolo film internazionale. Poi ho concluso le riprese di I viaggiatori, di Ludovico Di Martino, un fantasy per cui ho preso dodici chili. In parallelo, voglio riprendere il teatro dopo gli anni di fermo per la pandemia. Mi ero dato come tappa i trent’anni per portare in scena Shakespeare per le prima volta“.