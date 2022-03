Si chiama ‘I cassamortari’ – e già il nome è tutto un programma – il nuovo film di Amendola con Edoardo Leo ed un cast di prim’ordine. Insieme a lui, infatti, vedremo Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Alessandro Sperduti, Sonia Bergamasco, Alice Benvenuti, Giuliana Lojodice e addirittura Piero Pelù!

Di cosa parla ‘I cassamortari’: il film di Amendola con Edoardo Leo, Tognazzi, Ghini, Ocone e tanti altri

“Tutti devono mori’, ma solo in pochi ce guadagnano”: questo il motto della famiglia Pasti che da generazioni gestisce un’agenzia di pompe funebri. La storia dietro al film di Amendola con Edoardo Leo inizia proprio dopo un decesso, quello del capofamiglia Giuseppe (interpretato da Leo), un uomo disposto a tutto pur di trasformare una salma in una pila di banconote (preferibilmente in nero…).

L’azienda di famiglia è passata nelle mani dei figli Giovanni (Massimo Ghini), Maria (Lucia Ocone), Marco (Gian Marco Tognazzi) e Matteo (Alessandro Sperduti). Giovanni ha ereditato dal padre una patologica avarizia che guida ogni sua scelta; Maria ha una forte compulsione a portarsi a letto tutti i vedovi che incontra; Marco è un mago della tanatoestetica (leggasi: trucca i cadaveri); Matteo vuole diventare un influencer e il suo contributo agli affari di famiglia si basa su un irriverente quanto cattivo gusto nella gestione della comunicazione social.

Quando l’azienda naviga in cattive acque (il nero non rimane nero per sempre), è proprio il suo modo di comunicare anti-convenzionale e politicamente scorretto a offrire ai Pasti un’ancora di salvezza: la manager Maddalena Grandi (Sonia Bergamasco) decide di contattarli per il funerale del famoso cantante Gabriele Arcangelo (Piero Pelù), suo assistito, morto di overdose nel bel mezzo di una campagna di sensibilizzazione contro le droghe; in fondo un po’ di “Spregiudicatezza” è proprio ciò di cui ha bisogno.

Troverete ‘I cassamortari’ dal 24 marzo al cinema. Gli darete una chance?