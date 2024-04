Francesco Benigno squalificato dall’Isola dei famosi: “Nessun ritiro, mi minacciano”

L'attore siciliano, fatto fuori dal reality per comportamenti "non consoni e vietati dal regolamento", non ci sta e rivela: "Hanno montato un caso contro di me"

Per risollevare un inizio piuttosto sonnolento sul fronte degli ascolti dopo la finale amara del Grande fratello, l’edizione 2024 del reality L’isola dei famosi tira fuori il primo coniglio dal cilindro. Il concorrente Francesco Benigno è stato colpito da una squalifica ed eliminato anzitempo dal programma, presumibilmente a causa di una lite con Peppe Di Napoli. In un comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, Canale 5 chiarisce che l’esperienza dell’attore siciliano nella trasmissione è conclusa e il televoto è stato fermato. Il motivo? I suoi comportamenti “non consoni e vietati dal regolamento”.

Francesco Benigno, lite e squalifica a L’isola dei famosi

Durante la puntata di lunedì 15 aprile, il Natale Sperandeo di Mery per sempre si è scontrato ferocemente con il pescivendolo e star di TikTok Peppe Di Napoli. Al centro della disputa gli atteggiamenti provocatori dell’attore palermitano, accusato dai naufraghi (e dal tiktoker in particolare) di recitare un copione già scritto. Tuttavia, è stato proprio Di Napoli a rivolgersi a Benigno con fare minaccioso, definendolo “un fallito nella vita”. La seconda lite è avvenuta con il modello Artur Dainese, infuriato con Benigno perché l’ha piazzato in nomination. Nonostante in diretta non siano apparse scene particolarmente inappropriate, per l’attore è scattata una sospetta squalifica.

La permanenza di Benigno nel programma di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria è durata meno di una settimana. Il diretto interessato, ancora in Honduras, ha messo palesemente in dubbio la veridicità del reality in un lungo vide-sfogo affidato ai suoi profili social. L’attore non si è mai ritirato: sarebbe stato prelevato dalla produzione con una scusa, condotto nel resort accanto all’isola, minacciato di non chiedere penali per la sua esclusione e rimpatriato contro la sua volontà.

Francesco Benigno si ritira? No: Isola è un bluff

“Durante la puntata di lunedì scorso, avete visto con i vostri occhi che cosa hanno montato di me – spiega Benigno nel video –. Era, praticamente, la preparazione per farmi apparire ignorante, stupido e quant’altro e fare sentire alle persone il pensiero degli altri naufraghi nei giorni iniziali quando, ovviamente, non ci conosciamo, mentre adesso tutti loro mi vogliono bene. Hanno imparato a pescare, hanno chiesto di venire a pescare con me, mi hanno ringraziato, hanno sempre sottolineato le tante cose che io ho fatto per loro”.

Benigno conclude il suo sfogo chiedendo al pubblico di invitare Canale 5 a trasmettere le immagini incriminate e a Mediaset di invitarlo in studio per chiarire la sua posizione, permettendo a Daniele Radini Tedeschi, testimone oculare, di raccontare quanto accaduto. “Se voi ritenete che ho fatto un errore – chiude l’attore – che va al di là della sopportazione, che sono meritevole di una squalifica, avete l’occasione di mandarmi a casa con il televoto”.