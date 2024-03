Affari tuoi, chi è il Dottore del quiz: alla scoperta di Pasquale Romano

Che Affari tuoi sarebbe senza il Dottore? Autentica hit televisiva del 2024, il quiz dell’access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus macina ascolti record. Parte del merito è degli autori, tra cui spicca appunto il Dottore: si chiama Pasquale Romano, è della provincia di Napoli, ha 58 anni, una laurea in Filosofia e una lunga carriera come autore televisivo. In un’intervista concessa a Fanpage, rivela alcuni segreti dietro il game show prodotto da Endemol Shine.

Affari tuoi, Dottore da record: chi è Pasquale Romano

Il Dottore sa cosa c’è nei pacchi, ma ragiona sempre “indipendentemente dal contenuto del pacco”. Si comporta come un giocatore di scacchi: deve essere imprevedibile, calcolatore, aggressivo quando occorre. È lui a decidere i cambi e le trattative. Non solo: collegato con l’audio da dietro le quinte, Romano sceglie e lancia le musiche che partono all’apertura del pacco. “La mia strategia – racconta a Fanpage – non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo”.

“Nel corso degli anni – confessa Romano – mi sono commosso a sentire alcune storie. La prima che mi viene in mente, di quest’anno, è quella di un concorrente indiano, adottato, che voleva vincere per portare la figlia in India a vedere le sue radici. Ma sul gioco, la storia non ha mai inciso. Devo essere giusto. Come la legge, il gioco è uguale per tutti”.

C’è un piano che il Dottore di Affari tuoi rispetta sempre: tirare fuori “la natura del concorrente, la sua dose di coraggio e la relazione con il suo compagno di viaggio”. “La presenza di un parente – figlio, moglie, compagno, fratello, sorella – al fianco del concorrente – sottolinea l’autore – è un’altra novità voluta da Amadeus che ci ha trovati d’accordissimo, perché genera ulteriori dinamiche di gioco. Nel rapporto di coppia, infatti, c’è sempre quello che osa di più, e quello che, invece, magari è più pauroso o timido”.

Dottore di Affari tuoi, filosofia e… strategia

Romano è diventato autore quasi per caso: cognato di Alberto Castagna, che era sposato con sua sorella, ha cominciato con il conduttore romano nel momento in cui stava per avviare un Dottorato a Urbino e lavorava per delle reti locali campane. Oggi è il tassello essenziale di quello che definisce un Carosello contemporaneo: Affari tuoi è un quiz che coinvolge tutta la famiglia riunita dopo cena e con il suo restyling risulta fresco e dinamico.

Dal canto suo, il Dottore continua imperterrito a studiare le schede del concorrenti e confrontarsi con Amadeus, una vera ispirazione. Per questo lavoro, c’entra in qualche modo il percorso di studi e la sua laurea. “La filosofia – conclude l’autore – mi ha aiutato ad approcciarmi ai programmi in modo razionale, a pensare a quello che funziona e a quello che non funziona, a semplificare”. Per chi vuole vederlo in faccia e navigare tra le sue immagini, Pasquale è molto attivo su Instagram.