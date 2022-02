Red Rocket, trailer ufficiale del film di Sean Baker con Simon Rex al cinema dal 3 marzo

Red Rocket, trailer ufficiale del film di Sean Baker, vulcanico regista, produttore e sceneggiatore conosciuto per film indipendenti come Starlet, Tangerine, e The Florida Project.

La nuova commedia drammatica Red Rocket, vede come protagonista Simon Rex, nei panni di Mikey Saber, un imbroglione tipicamente americano, tornato nella sua città natale che lo tollera a malapena. Tra gli interpreti principali Bree Elrod, nel ruolo della ex-moglie Lexi, e Suzanna Son, nella giovane Raylee “fragola”. Nel cast anche, Brenda Deiss, Judy Hill, Marlon Lambert, Brittany Rodriguez e Ethan Darbone.

Distribuito da Universal Pictures International Italy, Red Rocket, esce nelle sale da Giovedì 3 marzo.

Da una sceneggiatura di Sean Baker, scritta a quattro mani con Chris Bergoch, la pellicola raccontala storia di Mikey, un creatore di contenuti per adulti quasi squattrinato che decide di ritornare nella sua piccola città natale del Texas dalla sua ex-moglie. Una volta tornato si concentrerà sul far fare alle persone ciò che vuole, fregandosene degli affetti e dell’accettazione della sua comunità, dimostrando di essere un truffatore patentato.

La critica estera ne ha parlato bene, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes, in concorso per la Palma d’Oro. Il film è anche stato nominato ai Gotham e agli Indipendent Spirit Awards, mentre Simon Rex ha vinto il premio come miglior attore dalla Los Angeles Film Critics Association.

A quasi quarant’anni Mikey Saber, uno spiantato magnaccia fidanzato/marito disoccupato di una pornostar, lascia Los Angeles per fare ritorno nella natale Texas City, dove nessuno, a partire dalla suocera e dalla sua ex moglie da cui si stabilisce, sembra molto felice della sua presenza. Le cose paiono migliorare, ma Mikey conosce Strawberry, una cassiera diciassettenne che sogna di andarsene dalla provincia, e ricade nelle sue vecchie abitudini da adescatore.

