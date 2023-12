Natale 2023, che vedere al cinema? Tutti i film in sala, da Accorsi e De Luigi al ritorno di Siani

Ormai Natale 2023 si avvicina, ma quali sono i film da vedere al cinema nel periodo lungo delle feste che va dal 25 dicembre al post-Capodanno? Non ci sono più i classici cinepanettoni, dirottati sulle piattaforme oppure spariti del tutto dalla circolazione. L’offerta rimane comunque ricca, partendo da C’è ancora domani di e con Paola Cortellesi: c’è ancora chi deve recuperare il film-rivelazione della stagione (arrivato a quota 31 milioni di euro di incassi) e quale periodo migliore delle feste per farlo.

Natale 2023, che vedere al cinema? I film in sala

Hanno giocato d’anticipo Ficarra e Picone con Santocielo (bottino di quasi 2 milioni nella prima settimana di programmazione) e Warner Bros con Wonka (il prequel di La fabbrica di cioccolato ha incassato quasi 4 milioni in sette giorni), entrambi già in sala dal 14 dicembre. Dal 21 dicembre Anthony Hopkins è protagonista di One Life, la commovente biografia di Nicholas Winton, l’uomo che salvò 669 bambini ebrei prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, mentre gli appassionati di fumetti affolleranno i multiplex per Aquaman e il regno perduto.

Per le famiglie, sempre dal 21 dicembre, arriva Wish, il classico Disney che racconta la storia di un re cattivo che ruba i desideri dei suoi sudditi e di una ragazza coraggiosa che guida la rivolta. E il cinema italiano? Aspetta. Pio e Amedeo con Come può uno scoglio e Alessandro Siani con Succede anche nelle migliori famiglie saltano l’uscita natalizia e arrivano al cinema rispettivamente il 28 dicembre e l’1 gennaio.

Il duo comico pugliese è diretto da Gennaro Nunziante (l’artefice delle fortune di Checco Zalone) in una commedia che non rinuncia a oltraggio e irriverenza, la storia di un placido avvocato candidato sindaco la cui vita è travolta dall’assunzione di un autista ex galeotto. Il trailer è qui. L’attore e regista napoletano è più edulcorato e si circonda di Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania e Anna Galiena per raccontare la storia di tre fratelli alle prese con l’inaspettato matrimonio della madre fresca di vedovanza. Qui il trailer.

Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania e Alessandro Siani in Succede anche nelle migliori famiglie (foto: 01 Distribution)

Film di Natale 2023 da vedere al cinema: l’elenco

L’1 gennaio esce il vero imperdibile di queste festività: l’attesissimo Il ragazzo e l’airone, quella che potrebbe essere l’ultima animazione del maestro Hayao Miyazaki. Inutile aggiungere altro. Tre giorni dopo, dal 4 gennaio, tocca a 50 km all’ora, remake della commedia tedesca 25 km/h di Markus Goller, con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi inedita coppia comica. I due sono fratelli completamente diversi tra loro che alla morte del padre, intraprendono un viaggio in motorino dall’Appennino Emiliano a Cervia per fare visita alla tomba della madre.

Distribuito da Eagle Pictures, 50 km all’ora è la prima produzione italiana per Sony Pictures International, realizzata in collaborazione con Colorado Film. Per De Luigi è la terza regia su sceneggiatura che ha scritto con Giovanni Bognetti: nel cast anche Alessandro Haber, Stefano Vito, Marina Massironi, Elisa Di Eusanio, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza, Miriam Previati e Beatrice Schiros.

Il trailer di 50 km all’ora

A completare il piatto, sempre dal 4 gennaio, c’è Wonder – White Bird di Marc Forster, racconto di formazione ambientato nella Francia occupata dai nazisti e secondo capitolo della saga di Wonder (il campione d’incassi di Stephen Chbosky con Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson) tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio. Infine, per i cinefili, i titoli da appuntare sono due: Foglie al vento di Aki Kaurismaki (dal 21 dicembre) e Perfect Days di Wim Wenders, dal 4 gennaio.

Per riepilogare, ecco l’elenco dei principali film al cinema da Natale e Capodanno fino all’Epifania: