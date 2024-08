I film al cinema dall’1 agosto: da The Well a Paradox Effect

Sono sette i nuovi film al cinema dall’1 agosto e nessuno tra questi ha speranza di impensierire Deadpool & Wolverine. Il blockbuster Marvel, uscito il 24 luglio, sta macinando incassi da record: è al primo posto al box office internazionale con 546 milioni di dollari e in Italia con 9,5 milioni di euro. Il cinecomic con Ryan Reynolds e a Hugh Jackman è destinato ad eguagliare nel breve periodo i risultati di Barbie dello scorso anno.

I nuovi film al cinema dall’1 agosto

La settimana si è aperta come di consueto con le uscite speciali. La più interessante è quella de L’elemento del crimine di Lars Von Trier, diretto nel 1984 (periodo pre-Dogma) e tornato in sala grazie a Movies Inspired in versione restaurata e senza tagli. Columbia Pictures continua i festeggiamenti dei suoi 100 anni con i live-action dell’Uomo Ragno: questa settimana The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Nexo guarda ai fan del K-pop e distribuisce fino al 4 agosto il film-concerto Blackpink: Born Pink. Notorious si rivolge al pubblico delle famiglie e rispolvera il cartone Robinson Crusoe del 2016. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei film al cinema dall’1 agosto.

Il magico mondo di Billie

Billie (Mia McGovern Zaini) è una ragazzina che ha perso recentemente la madre e vive con il padre, con il quale ha una relazione conflittuale. È molto legata all’ultimo regalo che le ha fatto la mamma: un peluche di Johnny Puff. Dopo l’ennesimo litigio con il papà, all’uscita da scuola viene avvicinata da Gregory (William Baldwin) e Florence (Elva Trill), due strani personaggi che le promettono di esaudire ogni suo desiderio. Stanca della sua vita precedente, Billie li segue e si ritrova prigioniera del potente mago Lord Domino (Alec Baldwin) e della sua assistente Hortense (Valeria Marini). Domino ha un piano diabolico per dominare il mondo e Billie rappresenta proprio l’elemento mancante. Diretta da Francesco Cinquemani, una fiaba moderna che mischia animazione in CGI e live-action. Cast stracult.









The Well

Lisa Gray (Lauren LaVera) è una giovane restauratrice statunitense in trasferta italiana a Sambuci per lavorare al recupero di un dipinto medievale devastato da un incendio. Con il riemergere delle tracce offuscate dell’opera, si scatenano una serie di eventi cruenti attorno a lei e alle persone che gravitano nel palazzo rurale sede della tela. Una maledizione è legata al dipinto e la sua riscoperta scatena un’orribile creatura che era rimasta imprigionata sul fondo di un pozzo. Al suo quinto film da regista, Federico Zampaglione rianima l’horror italiano con un estremo gotico slasher vietato ai minori di 18 anni: operazione riuscita. Nel cast Claudia Gerini, Linda Zampaglione (la figlia dell’attrice e del regista) e Giovanni Lombardo Radice, star dell’horror nostrano scomparso l’anno scorso a 68 anni.









Paradox Effect

Karina (Olga Kurylenko) è una ex tossicodipendente testimone involontaria di un omicidio. Costretta dall’assassino a collaborare con lui se vuole salvare la vita di sua figlia Lucy, deve combattere contro il tempo, la polizia, l’agente dell’Interpol Covek (Oliver Trevena) e la malavita locale capeggiata dal gangster Silvio (Harvey Keitel) per salvare l’unica persona che significa ancora qualcosa per lei. Su sceneggiatura di Samuel Bartlett, Andrea Iervolino e Ferdinando Dell’Omo, Scott Weintrob dirige un action thriller piuttosto inoffensivo.









Miller’s Girl

Cairo Sweet (Jenna Ortega) è una promettente scrittrice 18enne che vive da sola nella vecchia casa di famiglia in Tennessee. All’ultimo anno di liceo, viene coinvolta dal professor Jonathan Miller (Martin Freeman), il suo insegnante di scrittura creativa, nella realizzazione di un saggio per l’ammissione a Yale. Su suggerimento dell’amica Winnie, Cairo decide di provare l’emozione di una relazione insegnante-studente ed esplorare il pericoloso legame con Miller. Dalla regista e sceneggiatrice Jade Halley Bartlett, un cupo e ambizioso thriller erotico che finisce per diventare vittima delle sue pretese.









Reality

Reality Winner (Sydney Sweeney) è una traduttrice della NSA (National Security Agency, l’Agenzia per la sicurezza nazionale) che decide di diventare whistleblower: consegna alla testata online The Intercept un report dell’intelligence statunitense sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016. Venticinque giorni dopo, tornata a casa dalla spesa, gli agenti dell’FBI Garrick (Josh Hamilton) e Taylor (Marchánt Davis) la arrestano per interrogarla. Il crime dramma della regista Tina Satter è tratto dal suo libro Is This a Room: l’affascinante e puntuale ricostruzione dell’interrogatorio alla Winner, basato sulla vera registrazione del 2017.









La bicicletta di Bartali

In Medio Oriente l’israeliano David e l’arabo Ibrahim, due ragazzi appartenenti a comunità rivali, sono uniti dall’amore comune per il ciclismo. Accettando la sfida di gareggiare insieme ad un campionato con la mitica bicicletta di Gino Bartali, i due violano le regole dei loro mondi ma puntano a far trionfare la pace e la tolleranza. L’opera prima di Enrico Paolantonio è un’animazione per ragazzi nata da un’idea del regista Israel Cesare Moscati, scomparso nel 2019 e attivo per anni sulle persecuzioni nazifasciste verso la comunità ebraica romana.









Le avventure di Jim Bottone

Jim Bottone (Solomon Gordon) e il macchinista Lukas (Henning Baum) hanno sconfitto il drago dorato della saggezza e ora la banda dei tredici pirati è alla ricerca di vendetta. Con le loro locomotive Emma e Molly, Jim e Lukas intraprendono un viaggio pericoloso durante il quale Jim potrebbe finalmente vedere avverato il suo desiderio: scoprire le proprie origini. Con quattro anni di ritardo arriva nelle nostra sale l’adattamento del romanzo La terribile banda dei tredici pirati (pubblicato in Italia da Salani) scritto nel 1963 dal tedesco Michael Ende (l’autore di Momo e La storia infinita) come seguito de Le avventure di Jim Bottone: un’avventura fantasy diretta da Dennis Gansel rivolgendosi al pubblico di bambini e famiglie.