Ci crediamo alla fine della storia tra Ilary Blasi e Totti?

Proprio di recente il loro amore era stato rappresentato con leggerezza e affetto nella serie Speravo de morì prima, e adesso all’improvviso si parla di capolinea per Ilary Blasi e Totti. Da lunedì 21 febbraio le voci non fanno altro che rincorrersi. Dagospia, Vanity Fair, Corriere della Sera: la notizia di questa rottura imminente sembra quasi data per certa dalla maggior parte delle testate. I sospetti di fondo sembrano essere sempre i soliti: assenza quasi totale di foto di vita di coppia, partecipazione scarsa alla vita sociale e social dell’altro. Ma non è solo questo:

Perché il matrimonio di Ilary Blasi e Totti potrebbe effettivamente essere in crisi

A supporto di questa teoria catastrofica sono arrivate testimonianze di persone vicine alla coppia: “Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv -riporta il Corriere – Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso”.

C’è anche chi parla di una vera e propria lite tra Ilary Blasi e Totti, un episodio molto recente risalente allo scorso 5 febbraio. Poco dopo, inoltre, durante un’intervista, la presentatrice si è anche lasciata scappare una dichiarazione che alcuni ritengono molto significativa: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non appesa ad un uomo“.

Perché invece potrebbe essere un ‘inciucio’ particolarmente gonfiato

Se però vogliamo attenerci alle dichiarazioni pubbliche, allora possiamo mettere un attimo rewind anche sulle parole di Ilary, ospite dalla Hunziker nel programma Michelle Impossibile che, parlando proprio di g0ssip e voci di corridoio nel mondo dello spettacolo, ha detto: “Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: “Sono in crisi, si sono lasciati“. Su Instagram, infine, compare un suo bel primo piano con tanto di linguaccia.

Tanto rumore per nulla?