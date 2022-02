24 ore: è quanto ci ha messo ad arrivare il video di Totti dopo il rincorrere di voci che, nelle precedenti 24 ore, affermavano che lui e Ilary Blasi si stavano lasciando. Con la fenomenale velocità tipica dei ‘rumors’ quando si diffondono sui social, la possibile rottura di una delle coppie più storiche del mondo dello spettacolo e dello sport italiano è diventata tutto e niente in pochissimi click.

I sospetti espressi dai media li abbiamo riassunti qui, ed è a questi dubbi che l’ex capitano della Roma ha voluto rispondere: “Nelle ultime ore ho letto sui media molte cose che riguardano me e la mia famiglia – ascoltiamo nel video di Totti – non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati e sinceramente mi sono stancato di dover smentire“.

Dagospia però non ci sta, e ribatte: “Totti ha smentito in un video (peccato che non smentisca un bel niente). L’ex capitano della Roma si limita a suggerire ai media di ‘fare attenzione’ (che è, una minaccia?), perché di mezzo ci sono dei bambini, e ‘i bambini vanno rispettati’. Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma, Noemi Bocchi“.

Noemi, infatti, sarebbe un’ipotetica new entry con cui il calciatore sarebbe stato avvistato più volte. Come se non bastasse, è spuntato di recente addirittura un ‘quarto incomodo’, un attore che – sempre secondo il giornale scandalistico – somiglierebbe persino un po’ a Totti…

“Consigliamo al Pupone di cambiare social media manager, vista la qualità delle inquadrature delle stories. E visto che c’è, magari può trovare anche uno “stylist” che gli suggerisca di indossare qualcosa di meglio della tamarrissima felpa con il codice fiscale stampato sopra. Magari anche la moglie gradirebbe…”

Verità da far venire a galla o stracci che volano tra media e vip?