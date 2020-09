Andrea Delogu debutta al cinema: tutto quello che devi sapere su Divorzio a Las Vegas

L’agenda di Andrea Delogu è fittissima. Televisione, radio e ora cinema. La conduttrice romagnola, classe 1982, debutta sul grande schermo con la commedia romantica Divorzio a Las Vegas, il nuovo film di Umberto Carteni, già regista di Diverso da chi? e Studio illegale. Una conseguenza naturale per lei che bazzica studi e telecamere sin da quando, a soli 18 anni, si fece notare come “Letteronza” alla corte della Gialappa’s Band.

Andrea Delogu, La vita in diretta e ora il cinema

Divorzio a Las Vegas racconta la storia di Elena (Delogu) e Lorenzo (Giampaolo Morelli), coppia che si è conosciuta da giovanissima durante un viaggio studio negli Stati Uniti. Lei è la bella del gruppo, lui il secchione noioso. L’ultimo giorno di vacanza, sotto l’effetto del peyote, si sposano per sfida nella “città del peccato”, poi si perdono di vista.

Vent’anni dopo, Elena è una manager in carriera e Lorenzo è un ghost writer trasversale: scrive discorsi per politici di qualsiasi schieramento. I due non si sarebbero più rincontrati se lei non stesse per sposare uno degli uomini più ricchi d’Italia, Gian Andrea Bertolini (Gianmarco Tognazzi). Solo che per farlo deve ritornare in gran segreto in Nevada con Lorenzo e divorziare.

Ma il destino e l’amore ci mettono lo zampino. Questa seccatura burocratica si trasformerà ben presto in una odissea di sentimenti e nell’occasione per ritrovare se stessi e per scoprirsi innamorati l’una dell’altro.

Delogu, reduce dal successo televisivo di La vita in diretta Estate con il giornalista Marcello Masi, è inarrestabile. Soltanto negli ultimi anni, ha condotto Indietro tutta! 30 e l’ode e Guarda… Stupisci con Arbore e Frassica, Dance Dance Dance su Fox Life, il classico Stracult con Giusti e Biggio e la cerimonia d’apertura annuale dell’anno scolastico con Insinna.

Oltre alla tv e al cinema, il 2020 le riserva pure l’esordio in teatro con il thriller psicologico Il giocattolaio, in cui recita accanto a suo marito Francesco Montanari.

Andrea Delogu (foto: Facebook @andreadelogu)

Divorzio a Las Vegas, cast con Delogu e tanti volti noti

“Non sono in ansia – ha detto Andrea al quotidiano La verità – perché prefissarsi un obiettivo esterno è il modo migliore per scottarsi ed io non l’ho mai fatto. Finora mi è andata bene, mi interessa migliorare, allargare le mie conoscenze, imparare a controllare le emozioni. Ci sono obiettivi da raggiungere attraverso la forza di volontà e l’applicazione. Devi arrivare agli stessi risultati degli altri”.

Sceneggiato da Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani, Divorzio a Las Vegas arriva nelle sale italiane l’8 ottobre 2020 con 01 Distribution. Nel cast del film spiccano anche i nomi di Ricky Memphis, Grazia Schiavo e Luca Vecchi dei The Pills.

Ecco i protagonisti nel deserto di Mojave, lontani dal trash e dal kitsch della “sin city”.