Russell Crowe rinnega Il Gladiatore: “La sceneggiatura era spazzatura assoluta”

L'attore rivela in un'intervista che all'inizio stava per lasciare il set del film che l'ha reso famoso

La popolarità per Russell Crowe è arrivata con Il gladiatore nel 2000 e con il premio Oscar ricevuto per l’interpretazione di Massimo Decimo Meridio. Eppure, a più di vent’anni dall’uscita del film, l’attore rivela per la prima volta che all’epoca non era poi così sicuro di voler partecipare al progetto. Anzi. In un’intervista concessa al magazine Vanity Fair, il divo australiano spiega cosa non funzionava nell’epico kolossal di Ridley Scott.

Russell Crowe oggi: Il gladiatore? “Non ero sicuro”

“Ero sicuro delle mie capacità di protagonista – dice Crowe –. Quello di cui non ero sicuro era che fosse il film giusto. Al centro di quello che stavamo facendo c’era una grande idea, ma la sceneggiatura era spazzatura. Assoluta spazzatura. E aveva tutte queste strane sequenze, sai. Una di queste riguardava i carri. Ho pensato un paio di volte: ‘Forse la cosa sarebbe salire su un aereo e andarmene da qui’”.

La sceneggiatura del film, ispirata al romanzo Those About to Die del 1958 di Daniel P. Mannix, è stata scritta da David Franzoni, John Logan e William Nicholson. La prima bozza era basata soprattutto sulla figura di Commodo, il figlio di Marco Aurelio interpretato da Joaquin Phoenix. L’attore non si sentiva adatto per quella parte ed è stato proprio Crowe a convincerlo e a fargli superare le sue insicurezze.

Il suo Massimo, tuttavia, inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Narciso, dal nome del gladiatore che, secondo le fonti storiche, ha strangolato l’imperatore Commodo. Tra i primi cambiamenti chiesti da Crowe ai produttori ci fu il nome del suo personaggio.

Russell Crowe in una scena del film Il gladiatore (foto: Dreamworks LLC & Universal Pictures)

Il gladiatore, Russell Crowe ringrazia Ridley Scott

“Ho spiegato loro – ammette l’attore – che Narciso non aveva senso. Faceva pensare al narcisismo, e a nessuno sarebbe interessato nulla di un personaggio che si chiamava così”. Decisivo per convincere Russell Crowe a rimanere a bordo è stato Ridley Scott, nonostante sia stata dura lavorare con lui.

“Vorrei che ogni giovane attore potesse avere qualcosa di simile a un Gladiatore nella sua carriera – confessa il divo –. Abbiamo fatto quel film nel 1999, e scommetto che da qualche parte nel mondo in questo momento lo stanno trasmettendo in prima serata”. Non solo: Paramount e Universal sono al lavoro sul sequel del film con Paul Mescal nel ruolo del protagonista, ovvero Lucius, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo.