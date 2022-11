I film in uscita a Natale 2022: dal ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo al sequel di Avatar

Ci sono il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, il sequel di Avatar e il cartoon di Ernest e Celestine tra i tanti film in uscita a Natale 2022, pronti a dare una scossa ai soporiferi incassi rivitalizzati nelle ultime settimane soltanto da La stranezza e Black Panther: Wakanda Forever. Alcuni distributori hanno pensato di anticipare i tempi e portare in sala alcuni titoli delle Feste con un mese d’anticipo. È il caso dell’animazione Disney Strange World – Un mondo misterioso che arriva il 23 novembre, mentre la commedia francese Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 debutta l’1 dicembre.

I film in uscita a Natale 2022

In questo elenco prendiamo in considerazione soltanto i film in uscita a Natale 2022 che arrivano al cinema dal 6 dicembre e fino al 19 gennaio 2023. Escludiamo quindi Pinocchio di Guillermo del Toro: il cartoon del regista messicano che ha ricreato la favola di Collodi in stop motion arriva il 4 dicembre in poche sale selezionate e dal 9 è su Netflix.

I primi titoli natalizi sono quelli del 6 dicembre, sugli schermi in occasione dell’8 dicembre, la Festa dell’Immacolata Concezione. Arrivano il cartoon Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio con la voce di Antonio Banderaas, Il corsetto dell’imperatrice – singolare rilettura della vita della principessa Sissi (a interpretarla è una strepitosa Vicky Krieps) diretta da Marie Kreutzer – e Chiara, la biografia di Susanna Nicchiarelli sulla santa d’Assisi, interpretata da Margherita Mazzucco, la Elena della serie L’amica geniale.

Dal 14 dicembre fuggono tutti perché tocca ad Avatar – La via dell’acqua di James Cameron. È il primo dei cinque sequel del film nel 2009 diventato il maggior incasso di sempre. Spettacolare sin dal trailer, schiera nel cast Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Kate Winslet.

Poker di film completamente diversi tra loro quelli che escono il 22 dicembre, a tre giorni da Natale. Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note è l’animazione perfetta per famiglie, con l’orso e la topina dei libri illustrati (pubblicati da Gallucci editore) della pittrice belga Gabrielle Vincent. Aldo, Giovanni e Giacomo puntano a bissare il successo di Odio l’estate con Il grande giorno, spassoso e divertente sin dal trailer. Kasi Lemmons fa rivivere vita e carriera di Whitney Houston (interpretata da Naomi Ackie) nel biopic Whitney: una voce diventata leggenda. Infine, Steven Spielberg porta sugli schermi la sua infanzia e adolescenza con The Fabelmans, già dato tra i papabili per gli Oscar.

Paul Dano, Mateo Zoryon Francis-DeFord e Michelle Williams in The Fabelmans (foto: 01 Distribution)

Film di Natale 2022 e Capodanno 2023

A Capodanno c’è una commedia italiana con due attori molto amati dal pubblico. Dal 1° gennaio 2023 è nelle sale Tre di troppo di e con Fabio De Luigi: il comico affianca Virginia Raffaele e i due sono una coppia orgogliosamente senza figli che, all’improvviso, si ritrova con la casa invasa da tre bambini.

A proposito di bambini, i più piccoli attendono con ansia il 19 gennaio: è la data d’uscita di Me contro Te – Il film: Missione Giungla, il terzo capitolo delle avventure degli youtuber Luì e Sofì. Un titolo atteso pure dagli esercenti, considerando che La vendetta del Signor S ha guadagnato 9 milioni e mezzo di euro e Il mistero della scuola incantata altri 4 milioni.

Ecco la lista per data dei principali film in uscita a Natale 2022.

6 dicembre

Chiara

Il corsetto dell’imperatrice

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

14 dicembre

Avatar – La via dell’acqua

22 dicembre

Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note

Il grande giorno

The Fabelmans

Whitney: una voce diventata leggenda

1° gennaio 2023

Tre di troppo

19 gennaio 2023