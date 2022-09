I film al cinema dal 22 settembre: da Ti mangio il cuore a Beast

Sono nove i nuovi film al cinema dal 22 settembre, ultimo giorno utile per sfruttare l’iniziativa Cinema in festa che ha consentito di entrare in sala con un biglietto in offerta speciale a 3,50 euro. Intanto, i titoli che arrivano sugli schermi questa settimana sono tanti e molto vari, con un’uscita paradossale. Il film meglio distribuito del weekend (450 sale) è vecchio di oltre dieci anni: Avatar di James Cameron, riproposto da Disney per scaldare l’atmosfera in vista del sequel Avatar – La via dell’acqua che arriverà a Natale.

Tutti i nuovi film al cinema dal 22 settembre

Per il resto, è durata tre giorni l’uscita speciale di È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito (il documentario di Walter Veltroni dedicato a Paolo Rossi) e 24 ore quella in anteprima di Le buone stelle di Hirokazu Koreeda, che poi arriverà ufficialmente in sala il 13 ottobre. Nella lista di uscite ufficiali, invece, sono da segnalare quattro film diretti da registe donne e soprattutto semi-esordienti: ecco quali sono.

Don’t Worry Darling

Nell’America degli anni Cinquanta, Alice (Florence Pugh) e Jack (Harry Styles) sono felicemente sposati e abitano nella comunità utopica di Victory, una città costruita da un’azienda che sta sperimentando un progetto top-secret. La loro vita è idilliaca e perfetta, almeno in apparenza: i veri obiettivi dell’amministratore delegato del Victory Project, Frank (Chris Pine), sono a dir poco inquietanti. Il secondo film diretto da Olivia Wilde è un thriller psicologico che ha fatto più discutere per i gossip (le scene hot, la love story nata sul set tra Wilde e Styles, i litigi tra la regista e la Pugh, la cacciata di Shia LaBeouf dal cast) che per il gradimento riscosso quando è stato presentato Fuori concorso a Venezia 79.

Il trailer di Don’t Worry Darling

Beast

Nate Daniels (Idris Elba) è un medico rimasto da poco vedovo. Per elaborare il lutto, decide di portare le sue figlie Meredith e Norah (Iyana Halley e Leah Sava Jeffries) a conoscere il Sudafrica, la patria della moglie defunta. Ad accoglierli nella savana africana è il suo vecchio amico Martin (Sharlto Copley), un biologo che gestisce una riserva di caccia. Quello che doveva essere un viaggio di piacere per dimenticare il dolore, si trasforma in una lotta per la sopravvivenza quando un leone sfugge ad un gruppo di bracconieri e comincia ad aggredire qualsiasi umano gli capiti a tiro. Un classico survival thriller ecologista (perché il leone non è il vero villain della storia) diretto con mano sicura dallo specialista Baltasar Kormákur, il regista islandese di Everest, Cani sciolti e The Deep.

Il trailer di Beast

Ti mangio il cuore

Marilena Camporeale (Elodie) è la moglie di un pericoloso boss della mafia del Gargano. Quando si innamora di Andrea Malatesta (Francesco Patanè), il rampollo di una famiglia rivale, la love story tra i due scatena una faida sanguinosa tra clan. Pippo Mezzapesa dirige un coraggioso crime drama shakespeariano, ispirato ad una drammatica storia vera e basato sul libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Feltrinelli. Funziona soprattutto il cast, dall’esordiente Elodie ai comprimari Tommaso Ragno, Francesco Di Leva e Michele Placido.

Il trailer di Ti mangio il cuore

I figli degli altri

Rachel (Virginie Efira) è una professoressa di quarant’anni che adora tutto quello che fa: insegnare ai suoi studenti, stare con i suoi amici, prendere lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì (Roschdy Zem), diventa legatissima anche alla figlia di lui, la piccola Leila (Callie Ferreira-Goncalves). Rachel comincia a prendersi cura della bambina come fosse sua madre, ma amare i figli degli altri rappresenta sempre un rischio. Presentato in Concorso a Venezia 79, il mélo di Rebecca Zlotowski è un adattamento al femminile del romanzo Biglietto scaduto di Romain Gary nonché un bellissimo ritratto di donna (e di mascolinità che accetta il lato femminile) affidato a due grandi interpreti.

Il trailer di I figli degli altri

Tutti amano Jeanne

Jeanne (Blanche Gardin) è una donna determinata a cambiare il mondo: peccato che sebbene tutti la amino, lei si detesta. In viaggio per Lisbona, dov’è costretta dai debiti a mettere in vendita l’appartamento della madre morta da poco, all’aeroporto incontra Jean (Laurent Lafitte), vecchio compagno di liceo stravagante e un po’ invadente. Ma da quel momento, il suo viaggio prende una piega inaspettata. Dalla Semaine de la Critique di Cannes 2022, arriva in sala (in contemporanea con l’uscita in Francia) l’esordio della giovane Céline Devaux: una divertente commedia alleniana che stupisce per freschezza e accuratezza.

Il trailer di Tutti amano Jeanne

Taddeo Jones – L’esploratore e la tavola di smeraldo

L’impacciato archeologo Taddeo, ansioso di essere riconosciuto e apprezzato dai suoi colleghi nonostante le sue azioni maldestre, distrugge inavvertitamente un raro sarcofago nel corso di uno scavo. Il pericolo è in agguato: l’incidente scatena un’antica maledizione che mette a rischio la vita dei suoi amici. Per salvare Mummia, Jeff e Belzoni, Taddeo e la collega Sara dovranno sudare sette camicie e attraversare gli angoli più remoti del pianeta. Il terzo capitolo delle avventure di Taddeo l’esploratore è un’animazione per famiglie divertente omaggio ai classici d’avventura ed esotismo.

Il trailer di Taddeo Jones – L’esploratore e la tavola di smeraldo

Tuesday Club – Il talismano della felicità

Karen (Marie Richardson) è una donna di mezz’età con una famiglia felice e una bella casa. Quando alla festa per il suo 40° anniversario di matrimonio con il marito Sten (Björn Kjellman) scopre il tradimento del consorte, il mondo le crolla addosso. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura della figlia Frederika (Ida Engvoll) e del marito, Karen decide di darsi una seconda possibilità: con l’aiuto delle amiche Pia (Sussie Ericsson) e Monika (Carina M. Johansson) e seguendo la sua passione per la cucina, prova a trovare un nuovo equilibrio tornando nel suo paese d’origine e seguendo i corsi dello chef Henrik (Peter Stormare). La commedia esistenziale della regista svedese Annika Appelin pecca in originalità ma è leggera e godibile, perfetta per chi ama le rom-com.

Il trailer di Tuesday Club – Il talismano della felicità

Quel posto nel tempo

Mario (Leo Gullotta) è un direttore d’orchestra in pensione che passa la terza età in un resort di lusso nel sud dell’Inghilterra. Soffre da tempo di Alzheimer e viene spesso assalito da ricordi improvvisi che puntualmente dimentica. La sua paura è che ad essere cancellato sia il passato: la carriera brillante, il successo e soprattutto l’amore per sua moglie Amelia (Giovanna Rei), morta anni prima, e per la figlia Michela (Beatrice Arnera). Giuseppe Alessio Nuzzo dirige un film sociale per sensibilizzare sulla malattia e le sue conseguenze.

Il trailer di Quel posto nel tempo

Barber Ring

Arriva in pochissime sale questo documentario di Alessio Di Cosimo dedicato all’insolita figura del pugile barbiere Manuel Ernesti. Cresciuto in mezzo alle case occupate di Ostia, Manuel ha trovato il riscatto diventato campione di boxe. Quando sono tornate le difficoltà economiche, è rinato per la seconda volta ma come barbiere e imprenditore di successo. Barber Ring è infatti il suo progetto sociale con cui insegna a ragazzi difficili sia il mestiere del barbiere che la disciplina dell’arte nobile del pugilato.