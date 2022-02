Voyage of Time: Il cammino della vita, trailer italiano del film di Terrence Malick al cinema dal 3 marzo

Dal regista e sceneggiatore Terrence Malick, Voyage of Time: Il cammino della vita, il docufilm sulla storia dell’universo, dalla sua nascita al suo collasso. Co-prodotto da Brad Pitt e National Geographic, presentato alla 73esima Mostra del cinema di Venezia, nel 2016. Dopo una lunga gestazione, arriva in Italia grazie a Double Line, per uscire nelle sale al cinema da Giovedì 3 marzo.

Voyage of Time: Il cammino della vita di Terrence Malick

Un’affascinante spettacolo di luci e colori che trae un resoconto di tutto ciò che dovrebbe essere avvenuto prima della comparsa della vita nell’universo alle nebulose e alle supernove, dalle terre di lava e di fumo alla formazione delle prime cellule, dei primi pesci, dei primi anfibi e dei primi rettili.

Voyage of Time: Il cammino della vita poster

Voyage of Time: Il cammino della vita, da Giovedì 3 marzo al cinema

L’universo che si svela davanti ai vostri occhi, in un’esperienza per i sensi, la mente e l’anima”. Così le note stampa presentano l’ultimo lavoro di Terrence Malick, co-prodotto da “National Geographic”, privo di dialoghi e affidato al commento intermittente di un testo, in originale interpretato da Cate Blanchett. Una costruzione fatta di musica e pure immagini in altissima definizione, sensazionali, trionfali: la Natura nel suo svolgersi, in un’esplosione continua, ipertrofica, di materia, fuoco, acqua, luce, vita. Un compendio della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo, passando dall’origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che si stempera nell’acqua, fino a gole di roccia scolpite dal vento, fiumi, deserti, ghiacciai.