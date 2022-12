I film al cinema dal 15 dicembre: è la settimana di Avatar – La via dell’acqua

Avatar – La via dell’acqua domina l’elenco dei nuovi film al cinema dal 15 dicembre. Il kolossal fantascientifico di James Cameron cannibalizza le sale italiane (arriva su quasi mille schermi) e lascia poco spazio a tutti gli altri. Non è necessariamente un male, considerando che gli esercenti attendono il secondo capitolo della saga dei Na’vi accendendo simbolici ceri al sequel del film che dal 2009 è il maggior incasso di sempre nella storia con 2,9 miliardi di dollari.

Tutti i nuovi film al cinema dal 15 dicembre

Per il resto, il pubblico cinefilo troverà altri titoli interessanti in questo ultimo weekend prima della valanga delle uscite di Natale. Dal ritorno del talento portoghese João Pedro Rodrigues con un sorprendente e spudorato musical erotico a molti italiani, tra cui il nuovo mélo di Pappi Corsicato, il primo film da protagonista di Emma Marrone e il documentario-evento di Alessandro Bencivenga dedicato a Massimo Troisi.

Avatar – La via dell’acqua

Volente o nolente, è l’imperdibile della settimana. Un ritorno in grande stile per Jim Cameron: un blockbuster pensante, immenso e gigantesco sotto ogni punto di vista, dalla durata (3 ore e 12 minuti) al budget (300 milioni di dollari), dagli effetti speciali al 3D, mai così immersivo ed indispensabile per assaporare al meglio la visione. Un kolossal sbalorditivo, potente e coeso dal punto di vista narrativo, che riconcilia con il cinema e strappa applausi convinti. Da vedere, possibilmente in IMAX.

Il trailer di Avatar – La via dell’acqua

Perfetta illusione

Presentata Fuori Concorso al Torino Film Festival, la commedia melodrammatica di Pappi Corsicato (a dieci anni esatti da Il volto di un’altra) è un racconto d’altri tempi sui giovani (i protagonisti sono Giuseppe Maggio, Margherita Vicario e Carolina Sala), le aspettative sociali e le ingiustizie di classe. La storia è quella di un pittore amatoriale che, licenziato dal centro benessere in cui lavora, tiene nascosta la notizia alla moglie arrivista e viene “salvato” dall’incontro fortuito con una facoltosa gallerista e organizzatrice di eventi. Prima che un evento drammatico rimetta tutto in discussione.

Il trailer di Perfetta illusione

Il ritorno

Teresa è una giovane donna che vive in un quartiere difficile di periferia dividendosi tra il duro lavoro, il marito inaffidabile e un figlio di due anni. Quando finisce in carcere per difendere il suo bambino da uno strozzino, sembra la fine di ogni sogno. Dopo aver trascorso dieci anni in cella, torna in famiglia ma scopre che tutto è cambiato e ormai quella vita sembra non appartenerle più. Il dramma umano di Stefano Chiantini ha per protagonista Emma Marrone, tanto intensa e credibile quanto deboli e distaccate appaiono regia e sceneggiatura.

Il mio amico Massimo

Un insolito docufilm per celebrare e omaggiare Massimo Troisi a quasi 70 anni dall’anniversario della nascita. Diretto da Alessandro Bencivenga, con le voci narranti di Lello Arena e Cloris Bosca, un ritratto ironico e toccante di un artista popolare amato e mai dimenticato dal grande pubblico, fatto di esibizioni di cabaret, teatro e televisione, backstage, foto e filmati d’epoca. Gli amici e colleghi intervistati sono Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone. C’è anche la partecipazione speciale di Gerardo Ferrara, la controfigura di Troisi nel suo ultimo film, Il postino. Al cinema soltanto dal 15 al 21 dicembre.

Il trailer di Il mio amico Massimo

Fuoco fatuo

João Pedro Rodrigues è uno dei registi di punta del cinema LGBT europeo, autore di film di riferimento come Il fantasma, Odete e O ornitólogo. Con Fogo-Fátuo, favola omoerotica postcoloniale passata alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2022, racconta la storia di un re del 2069 che, in punto di morte, ripercorre la sua giovinezza, il periodo della sua vita in cui aveva deciso di fare il pompiere e il suo primo amore con un ragazzo di nome Alfonso. Una avventurosa “fantasia musicale” (così l’ha definita il regista) che conferma Rodrigues come uno dei nomi di punta dell’ultimo decennio.

Il trailer di Fuoco fatuo

The Sanctity of Space

È al cinema dal 12 dicembre il documentario di Renan Ozturk e Freddie Wilkinson che omaggia l’arte di Brad Washburn (il cartografo, esploratore e più grande fotografo aereo di montagna di tutti i tempi) pedinando Ozturk, Wilkinson e il collega Zack Smith nella loro Tooth Traverse: la traversata del Moose Tooth, una delle vette più impegnative nel cuore dell’Alaska. Una storia di alpinismo e di ossessione, di radicalità e d’amore smisurato per la natura e le sue sfide. L’elenco delle sale è sul sito di Mescalito Film.