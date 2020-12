La dichiarazione di Ellen Page: l’attrice di Inception è transgender

Inception, Juno, Umbrella Academy: la dichiarazione di Ellen Page ha colpito tanti, tantissimi fan in tutto il mondo e amanti dei generi cinematografici più disparati- La talentuosa attrice 33enne ha annunciato al mondo una cosa davvero importante, che cambierà anche questo semplice modo di presentare la sua persona:

“Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot”.

Anche su Wikipedia la sua pagina è stata immediatamente modificata da Ellen a Elliot, secondo le volontà espressa dalla star sui suoi profilo social:



“Mi sento fortunato nel poter scrivere questo messaggio. Nell’essere qui. Nell’essere arrivato a questo punto nella mia vita. Sento un’immensa gratitudine per le persone incredibili che mi hanno sostenuto lungo questo percorso. Non riesco nemmeno ad esprimere quanto sia significativo sentire finalmente di amare abbastanza chi sono per poter dare spazio al mio io autentico. Sono stato ispirato da così tante persone nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e per aver lavorato senza sosta per rendere questo mondo maggiormente inclusivo e un luogo all’insegna della compassione. Offrirò qualsiasi sostegno io possa dare e continuerò a impegnarmi per una società più amorevole e all’insegna dell’uguaglianza“.

L’ispirazione che l’attore hollywoodiano da’ alla comunità e il sentito ringraziamento

Un bellissimo messaggio per la comunità LGBT, quello della dichiarazione di Ellen Page (ora Elliot): “Amo il fatto di essere trans. Amo che sono queer. E più mi avvicino e accetto chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più vivo meglio. A tutte le persone trans che affrontano molestie, incapacità di apprezzarsi, abusi e la minaccia di violenza ogni giorno: vi vedo, vi voglio bene e farò tutto ciò che posso per cambiare in meglio questo mondo“.

Tanti i messaggi entusiasti e le storie di persone che, spinte dal suo gesto liberatorio, hanno dichiarato la propria identità sessu@le. Elliot ha una felice relazione con la ballerina Emma Portner, con cui è convolato a nozze lo scorso anno.