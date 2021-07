La felicità per il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto

Un padre innamoratissimo e al settimo cielo: è questo che esprime la dolcissima dedica al figlio di Enrico Brignano e Flora Canto da parte, beh… del papà in persona. Il piccolo Niccolò è nato il 20 luglio 2021, una gioia per i due genitori dopo un anno e mezzo così amaro e impegnativo.

Sul profilo Instagram del comico, ex giudice speciale di Italia’s got talent del 2020 è comparsa quella bellissima foto:

E sotto una bellissima poesia:

La poesia dedicata al figlio di Enrico Brignano e Flora Canto

Figlio, figlio mio dove sei stato?

Ma guarda amore come sei conciato

Sporco di graffi e pieno di paura

E piangi forte e gridi tutto il fiato

Figlio, vita mia dove sei stato

Chi hai sconfitto e chi ti ha perdonato

In quale buio devi aver lottato

Sapessi quante vite ti ho aspettato

Come un eroe che torna da una guerra

Un filo d’erba sopra la mia terra

Come un sorriso… un vento appena nato.

Ora sei qui, ma tu ci sei già stato

Tu eri già dentro la mia vita

Dentro la gioia della prima gita

Nella conchiglia con cui sentivo il mare

Dentro il profumo del mio primo fiore

Dentro lo sguardo del mio primo amore

Tu c’eri già… a renderlo migliore

Che dire: tanti auguri ai bellissimi genitori che, dopo la dolce Martina, nata l’11 febbraio 2017, accolgono un nuovo amatissimo membro della famiglia.