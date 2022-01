Su Rai Fiction è Doc – Nelle tue mani, ma fuori dalle riprese è pur sempre un marito con una bellissima moglie e tanti, tanti bei ‘profili Instagram’ da tenere sotto controllo: vi ricordate di Luca Argentero geloso di Stefano de Martino? E non solo lui…

Non solo Cattelan: anche Luca Argentero geloso di Stefano de Martino

Per risalire questo episodio dobbiamo andare indietro giusto di pochi mesi, a settembre 2021, durante la messa in onda del primo show di Alessandro Cattelan approdato sulla Rai, il programma ‘Da Grande’. Tra gli ospiti, è intervenuto anche l’amatissimo attore sposato con Cristina Marino e neopapà. Seduto durante l’intervista con il presentatore, alla domanda: “Ci sono delle persone che ti danno particolarmente fastidio se lei (tua moglie) mette like?”, non ha avuto dubbi: “Stefano de Martino”. A fargli eco anche lo stesso Cattelan: “Anche mia moglie!“





“Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? – spiega un inedito e divertito Luca Argentero geloso di Stefano de Martino – ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”.

Alessandro Cattelan gli da man forte, dicendogli: “Ma… nelle sue foto spesso…è nud0!”, prima di mostrare una foto a caso del celebre ballerino con tanto di like di @ludosauer, ovvero la dolce metà del presentatore. Da lì parte l’appello: “Stefano è un ragazzo serio e intelligente. Quindi, Stefano bloccale! Che ti frega, hai 4 milioni e mezzo di followers che ti seguono, due in meno non fa niente”.

Successiva di poco la risposta di Stefano a questo finto attacco di gelosia pubblico: “Troppo divertente! Vorrei ripostarlo ma stonerebbe con il mio profilo curato. P.s le vostre mogli continuano a seguirmi dai loro profili fake, che faccio blocco?“