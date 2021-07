L’esorcista, il leggendario film horror torna con Ellen Burstyn (e forse Linda Blair)

Cinquant’anni dopo la sua uscita nelle sale, L’esorcista torna con una nuova trilogia. Uno degli horror più spaventosi di sempre, diretto da William Friedkin nel 1973, rivivrà con un seguito affidato al regista David Gordon Green, specialista del genere che ha già dato nuova linfa al franchise di Halloween. Universal ha investito la bellezza di 400 milioni di dollari per produrre tre film che vedranno Ellen Burstyn rivestire i panni di Chris MacNeil, ruolo per il quale fu candidata all’Oscar come miglior attrice.

L’esorcista: sequel con Ellen Burstyn in arrivo

La Burstyn, oggi 80enne, sarà ancora l’attrice divorziata e madre di Regan (Linda Blair nell’originale), la ragazzina posseduta dal demone Pazuzu e sottoposta a un lungo ed estenuante esorcismo. Al suo fianco ci sarà Leslie Odom Jr. (Aaron Burr nel musical di Broadway Hamilton): non è stato rivelato quale sia il suo ruolo, ma con tutta probabilità sarà un uomo legato a Chris che rientra negli Stati Uniti in seguito alla possessione di Regan.

La trama della trilogia è infatti ambientata ai giorni nostri e rispetto alla storia dell’originale rappresenta una sorta di contesto pregresso, azzerando quanto accaduto nei due sequel diretti del 1977 e del 1990 e nella serie tv del 2016.

Al momento L’esorcista – uno dei film più “influenti” di sempre, per l’horror di ieri e di oggi – è in fase di pre-produzione e David Gordon Green è al lavoro sulla sceneggiatura. Il regista ha già rilanciato la saga horror di Halloween, riportando in scena Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode. Pure in questo caso, il regista ha composto una trilogia: Halloween (2018), Halloween Kills (verrà presentato in anteprima alla Mostra di Venezia 2021 e poi arriverà nelle sale italiane dal 12 ottobre) e Halloween Ends, che uscirà nell’ottobre del 2022.

Ellen Burstyn nell’originale del 1973 (foto: Warner Bros. Entertainment)

L’uscita del primo film per il rinnovato L’esorcista è prevista in sala per ottobre del 2023 e negli Usa andrà probabilmente anche in streaming sulla piattaforma Peacock di Universal.

Ora manca soltanto una conferma: la presenza di Linda Blair nel cast. “Ad oggi – ha scritto l’attrice su Twitter – non c’è stata alcuna discussione su una mia partecipazione o una ripresa del mio ruolo. Auguro il meglio a tutti coloro che sono coinvolti e apprezzo la lealtà e la passione che i fan hanno per L’esorcista e il mio personaggio”.