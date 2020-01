Siete pronti per la nuova stagione de L’Amica Geniale? La storia di Lila e Lenù – tratta dai bestseller della Ferrante, autrice anonima e misteriosa di origini (almeno narrative!) napoletane – sta per tornare sia sul piccolo che sul grande schermo. Sì, perché – come per l’esordio – i primi due episodi della serie verranno proiettati al cinema il 27 e 28 gennaio in tantissime sale d’Italia ( guarda la lista NexoDigital per trovare quella più vicina a te)-

Grande attesa per la nuova stagione de L’Amica Geniale: Lila e Lenuccia sono cresciute, ed il mondo intorno a loro diventa sempre più cinico e impegnativo

Per chi avesse già visto la prima stagione (disponibile interamente su RaiPlay), saprete già che la trama è interamente incentrata sul rapporto di amicizia/rivalità tra due ragazze di un quartiere poco abbiente di Napoli. Le nuove puntate seguono la linea narrativa di ‘Storia del nuovo cognome’, il romanzo della quadrilogia della Ferrante che parte dalla nuova vita di Lila (interpretata in questa fase ‘ragazza/giovane donna’ da Gaia Girace) dopo che si è sposata e convive con il marito.

Vuoi per lo status sociale ancora una volta diverso, vuoi per l’invidia/ammirazione/soggezione di Lenù (Margherita Mazzuocco), le due amiche si ritroveranno sempre più spesso in luoghi molto discordanti del loro rapporto. Da un lato chi ha deciso di far parte a tutti gli effetti del fagocitante ecosistema del ‘Rione’ (Lila) e dall’altro chi a forza di studio matto e disperato si emancipa e taglia il cordone ombelicale, scoprendo per la prima volta nuovi spazi e nuovi ambienti.

Come la precedente, anche la nuova stagione de L’Amica Geniale riprenderà i toni violenti, secchi e duri della Napoli di un tempo, e lo farà sempre attraverso lo sguardo in continuo divenire delle due ragazze. Un matrimonio prematuro, la delusione, il disgusto, l’annientamento interno della giovane moglie disillusa, ma anche i cambiamenti, i nuovi amici e vecchi amici, gli amori ingenui e spezzati. Diretto e co-sceneggiato da Saverio Costanzo, insieme alla Ferrante in persona, l’Amica Geniale andrà in onda su RaiUno a partire dal 10 febbraio. Non vediamo l’ora!