Maria e l’amore, trailer italiano della commedia sentimentale di Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, al cinema dal 3 novembre

Maria e l’amore, è una commedia sentimentale francese scritta e diretta da Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller, e interpretata da Karin Viard (La famiglia Bélier) e Gregory Gadebois (È andato tutto bene).

Dai produttori del film campione di incassi Quasi Amici e The Specials, esce nelle sale una nuova commedia Maria e l’amore rappresenta il riscatto di una vita, di una donna che si riappropria dei suoi sogni, di una felicità mai del tutto vissuta, lasciandosi trasportare in un amore tanto travolgente quanto inaspettato.

Nella commedia romantica oltre a Karin Viard e Grégory Gadebois, troviamo anche Noée Abita, Philippe Uchan, Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller e Pauline Clément. Distribuito da Europictures, la deliziosa commedia francese uscirà con una serie di proiezioni in anteprima a Roma, Bologna, Torino, Genova e Milano, mentre uscirà nei cinema italiani a partire da giovedì 3 novembre.

Maria, sposata da 25 anni, lavora per una ditta di pulizie. Ha un carattere riservato e timido, a volte è goffa ma sempre dolce e gentile. Scrive poesie e non lascia mai il quaderno dove le raccoglie, lo porta sempre con sé e non condivide con nessuno i suoi scritti. Un giorno viene assegnata come addetta alle pulizie alla prestigiosa Scuola di Belle Arti a Parigi e tra le mura dell’istituto scopre un mondo nuovo ricco di creatività, libertà e audacia. Qui fa la conoscenza di Hubert, il bizzarro custode della scuola. Mentre il legame tra i due cresce, Maria riscopre non solo sé stessa, ma anche emozioni che non provava da tempo. Riuscirà a lasciarsi andare e godersi finalmente la vita e l’amore?