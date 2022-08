Don Matteo 14, altra rivoluzione in arrivo: Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico lasciano la fiction

Nemmeno il tempo di far abituare il pubblico al passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova che Don Matteo 14 prepara un’altra piccola grande rivoluzione nel suo cast. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, ovvero gli interpreti della capitana Anna Olivieri e del pm Marco Nardi, sono pronti a lasciare la fiction di Rai 1. La complicata love story tra i due personaggi, cominciata nell’undicesima stagione, potrebbe finire con i nuovi episodi della quattordicesima, sul set a marzo 2023.

Don Matteo 14, Anna e Marco vicini all’addio?

“Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale”, rivela Giannetta in un’intervista concessa al giornale Tv Mia. “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la realtà”, aggiunge uno degli sceneggiatori, Mario Ruggeri. “Nessun pm è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla”, ammette Lastrico.

Tutto lascia quindi pensare che Don Matteo 14 segnerà l’uscita di scena della coppia. Nel finale della tredicesima stagione, Anna ha deciso di tornare da Marco e i due si sono scambiati un bacio intenso, a dimostrazione della loro volontà di provarci ancora una volta nonostante le incomprensioni che in passato hanno ostacolato la loro relazione. Quel bacio è un happy ending che dovrebbe mettere a tutti gli effetti la parola fine su una delle storie d’amore più avvincenti e travagliate della serie.

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta in Don Matteo (foto: Ufficio stampa Lux Vide)

Don Matteo 14, Maria Chiara Giannetta lascia la fiction?

D’altronde gli impegni di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nell’immediato futuro sono numerosi. L’attrice pugliese sarà impegnata sia in Rai che su Mediaset con le nuove stagioni di Blanca e Buongiorno, mamma!.

Anche l’attore genovese, sempre più amato dal pubblico, è parecchio impegnato. Dopo il tour con il suo spettacolo comico Lasciate ogni menata voi che entrate, è tra le guest star della versione italiana di Call My Agent, il remake della serie francese Chiami il mio agente! che debutterà su Sky nel 2023, e sarà nel cast di Sei donne, la nuova fiction di Ivan Cotroneo e Monica Rametta in arrivo su Rai 1.

Il loro addio a Don Matteo non è ancora confermato da Lux Vide. Per il momento, l’unica informazione certa sulla stagione numero 14 di Don Matteo l’ha data Nino Frassica. “Andremo sul set a marzo. Gli sceneggiatori stanno lavorando sulle storie. Io ancora mi diverto molto nelle parti della vita quotidiana”, confessa il maresciallo Cecchini all’Ansa.