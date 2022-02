Le uscite Home Video di marzo 2022 targate Eagle Pictures

Film campioni d’incassi, il meglio del cinema di qualità e imperdibili cult in edizioni restaurate: ecco le uscite Home Video targate Eagle Pictures da non perdere nel mese di marzo 2022.

Dal 23 marzo è in arrivo House Of Gucci, del regista di culto Ridley Scott con protagoniste le star Adam Driver e Lady Gaga, edito nei formati DVD, Blu-ray, in doppio disco Blu -Ray + 4K e in una imperdibile Steelbook sempre con doppio disco Blu-ray + 4K e con un esclusivo block notes all’interno di ogni edizione. Ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato la casa di alta moda italiana divenuta famosa in tutto il mondo, il film ha ricevuto numerosissime candidature agli Screen Actor Guild Awards e ai Golden Globes, con Lady Gaga come miglior Attrice per il ruolo di Patrizia Reggiani. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni tra potere, creatività, ambizione, tradimento, vendetta e un omicidio, tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia. Ma è anche stato il film che ha fatto infuriare gli eredi della famiglia.

Eagle Pictures: le novità home video di marzo 2022

Dal 3 marzo sarà disponibile l’avvincente thriller Chi è senza peccato – The Dry di Robert Connolly, edito nei formati DVD e Blu-Ray. Tratto dall’omonimo e pluripremiato romanzo di Jane Harper, questo giallo costruito a regola d’arte ha registrato uno dei migliori incassi di sempre nei cinema australiani. Protagonista Aaron Falk (Eric Bana), un detective di polizia che dopo vent’anni fa ritorno nella sua città natale per il funerale del suo amico d’infanzia Luke. La polizia locale ritiene che Luke prima di togliersi la vita abbia ucciso sua moglie e suo figlio. Falk accetta con riluttanza d’indagare sul caso per capire se si tratta di qualcosa di più di un omicidio-suicidio. Le ricerche porteranno alla luce una vecchia e profonda ferita che ha coinvolto il detective diversi anni prima, scatenando il pregiudizio e la rabbia dell’intera comunità.

Sempre dal 23 marzo sarà la volta di Scompartimento n.6, di Juho Kuosmanen, disponibile in DVD e Blu-Ray. Vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2021 e di altri prestigiosi riconoscimenti, il film racconta un poetico viaggio su un treno che segnerà il destino di due sconosciuti. Lei è una giovane finlandese che studia archeologia ed è diretta al sito preistorico di Murmansk, nel Nord della Russia. Lui è un giovane muratore, introverso e appassionato di vodka. Lei è malinconica per la fine della relazione con una docente dell’università. Lui lo è per l’alcool e per un vago disagio esistenziale. Provengono da due mondi opposti e lo spazio angusto dello Scompartimento n.6, nel treno da Mosca a Murmansk, diventa teatro di un confronto aspro che si addolcisce col passare delle stazioni, fino a diventare un gioco in cui i due ragazzi si avvicinano sfidando convenzioni e apparenze, per trovare l’uno nell’altra la connessione e, forse, la consapevolezza che stanno cercando.





Da non perdere, infine, le uscite Home Video della collana 4Kult di Eagle Pictures, edizioni speciali a tiratura limitata contenenti il doppio disco 4K + Blu-Ray e una card da collezione: a partire dal 23 marzo sarà disponibile per questa collana l’imperdibile riedizione di “JOHN WICK” di Chad Stahelski, primo capitolo della celebre saga con protagonista Keanu Reeves alle prese con uno dei ruoli più iconici della sua carriera. Un action dalle atmosfere noir già diventato un film di culto, in cui John Wick, il più spietato killer che la malavita abbia mai conosciuto, cerca di vendicare un torto subito da parte di un criminale della mafia russa di New York.

Sempre per la collana 4Kult targata Eagle Pictures è in arrivo dal 23 marzo anche l’edizione limitata dell’amatissimo musical “LA LA LAND” di Damien Chazelle, contenente il doppio disco 4K + Blu-Ray e una card da collezione. Vincitore di 6 premi Oscar tra cui Miglior Regia, Miglior Attrice e Miglior Canzone, sette Golden Globes e cinque BAFTA, il film con Ryan Gosling ed Emma Stone detiene il record per maggior numero di candidature da parte dell’Academy (ben quattordici) insieme a “Titanic” e “Eva contro Eva”. Al centro della vicenda Mia, un’aspirante attrice, e Sebastian, un musicista jazz, entrambi alla ricerca del successo a Los Angeles. I due verranno travolti dalla passione, finché i primi successi non finiranno per mettere in discussione il loro rapporto.