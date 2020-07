Anna Marchesini ci lasciava quattro anni fa, Pippo Baudo rivela: “Era lei la mente del Trio”

Anna Marchesini ha saputo regalare infinite risate al pubblico con la galleria dei suoi strepitosi personaggi. L’attrice era nata ad Orvieto nel 1953 e ci ha lasciati il 30 luglio del 2016: da anni era malata di artrite reumatoide. Eppure, fino all’ultimo, aveva continuato a lavorare e soprattutto a non prendersi troppo sul serio. Comica, scrittrice e imitatrice, aveva raggiunto il successo come parte del Trio assieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Una celebrità ottenuta grazie ad un talent scout d’eccezione: Pippo Baudo.

Anna Marchesini, morte 4 anni fa: il ricordo di Baudo

A quattro anni dalla scomparsa della Marchesini, il decano dei conduttori televisivi la ricorda con affetto e tenerezza. Dalla sessuologa Merope Generosa alla signora Flora, dalla maga Amalia alla cameriera secca dei signori Montagnet, le sue caricature sono state davvero irresistibili.

“Anna era un’artista completa – spiega Baudo a Repubblica – perché sapeva fare tutto, ed era una donna di grandissima intelligenza, parliamoci chiaro era lei la mente del Trio. Tutti dotati di grande talento: Lopez era l’estroverso, se ne usciva sempre con idee spiritosissime. Solenghi era straordinario. Ma Anna sapeva tenere insieme la creatività”.

L’alchimia con Baudo è stata immediata sin dagli esordi. Il Trio debutta nel 1982 a Tastomatto. Poco dopo, arrivano le trasmissioni più importanti della Rai, da Domenica In a Fantastico 7, passando per il Festival di Sanremo.

“Quando facevano Fantastico – racconta il conduttore – mi chiamavano a cose fatte, preparavano gli sketch e poi mi chiedevano: ‘Ti piace o non ti piace?’. Anche se chiedevo un piccolo ritocco, non si offendevano mai. Li obbligai a fare gli sketch in diretta, come in teatro. Quanto ci siamo divertiti, era bello lavorare insieme”.

Anna Marchesini, Pippo Baudo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi (foto: RaiPlay)

Anna Marchesini, malattia e sorrisi: “Era straordinaria e forte”

La Marchesini è stata una rivoluzionaria della comicità femminile con Franca Valeri e Bice Valori. Una donna brillante e camaleontica, ma soprattutto sempre “al servizio dei personaggi”. “Quando il Trio mi chiamò per la parodia dei Promessi sposi – ricorda Baudo – non ho avuto un dubbio, era una follia ma mi fidavo di loro. Non eravamo colleghi, eravamo amici”.

La sua ultima apparizione è del 2014, quando ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, con la consueta brillante ironia scherzò su tutto, anche sulla morte.

“Era straordinaria, forte, scriveva benissimo – conclude il presentatore – ma è stata una donna molto sfortunata dal punto di vista sentimentale. Mi ricordo quando mi chiamò: ‘Pippo scendi che dobbiamo brindare, mi sono sposata’. Mi sono subito preoccupato, lei era innamoratissima ma poi il matrimonio finì. Anna era legatissima alla figlia, ha resistito a vivere di più, ha combattuto la malattia – era devastata dall’artrite reumatoide – per Virginia. La adorava, avevano un rapporto bellissimo. Anche in questo è stata unica, ha sempre sdrammatizzato”.