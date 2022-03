Era vero, Fedez ha un tumore: ecco come sta dopo l’operazione

Sono state fatte molte congetture sul suo misterioso e preoccupante messaggio lanciato sui social, alla fine quel male oscuro che lo avrebbe costretto ad un ‘percorso da affrontare’ ha trovato un nome e (per fortuna) un intervento: Fedez ha un tumore al pancreas, ed è stato ricoverato qualche giorno fa al San Raffaele di Milano per operarsi.

La diagnosi: Fedez ha un tumore che va operato

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas – specifica il rapper pubblicando una serie di foto sul suo account Instagram – Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.”

“Questa foto è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del delicato intervento chirurgico al pancreas. Avevamo paura per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, la sua guarigione, la nostra vita e la situazione della nostra famiglia” – così Chiara Ferragni commenta il fatto che Fedez ha un tumore e che si è sottoposto ad un intervento: “L’operazione di martedì è andata bene ora si sta riprendendo e speriamo che questo sia solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l’importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni”.

La coppia ha ringraziato più volte gli amici, la famiglia e tutte le persone care che si sono strette intorno al loro momento di tensione e di grande preoccupazione (tra di loro Francesca Michielin, Jovanotti, Mara Maionchi, Noemi), e non solo: “Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi – scrive Fedez – Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare“