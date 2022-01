Reduci dal successo della serie Amazon The Ferragnez (quella analizzata in modo spietato dalla Lucarelli), la coppia più ‘instagrammabile’ del nostro paese ha creato scompiglio tra i loro fan, i quali hanno iniziato a mormorare con sospetto “Fedez e Chiara Ferragni lasciati”, “Crisi di coppia”, “I Ferragnez al capolinea”. Ma perché questo allarme?

Il particolare che ha fatto insospettire i fan e follower della coppia

Gli utenti web, si sa, quando si appassionano a qualcosa o a qualcuno, hanno ormai tutti gli strumenti per seguire questa figura pubblica sui social, al punto da viverne quasi la quotidianità in modo condivisa. La celebre ‘blonde salad’ è una delle pioniere dell’utilizzo dei profili social come strumento di narrazione della sua vita giorno per giorno. Dal primo outfit del risveglio all’omogeneizzato della piccola Vittoria, passando per la quarantena e il compleanno di Leo, sono tantissimi i momenti più o meno informali che l’imprenditrice ha raccontato attraverso foto, video e story.

Stessa cosa per Fedez, che nonostante la sua riservatezza caratteriale venuta fuori proprio durante la serie ‘terapeutica’ targata Amazon, pubblica spesso scene di vita familiare, specialmente con i bimbi, ma anche con la sua dolce metà. Solo pochi giorni , infatti, ha pubblicato un selfie di coppia allo specchio scrivendo ‘Quella bona di mia moglie’.

Foto di Instagram – Fedez

E fin qui, tutto bene, tutto normale: qualche commento che lo prende in giro, insinuando che la didascalia sia stata scritta da sua moglie, un incoraggiamento di Massimo Boldi che dice che ‘fanno bene a divertirsi’.

Non appena esce quella foto, tutti a dire ‘Fedez e Chiara Ferragni lasciati?”

Dopo questa foto, tuttavia, cominciano a non manifestarsi più like e scambi di commenti tra lui e la Ferragni – cosa che avviene di solito con grande frequenza. Per poco più di un giorno nessuna foto o video viene ‘attenzionata’ dai rispettivi partner, e qualche sospetto comincia a farsi strada. Poi, in un video comparso successivamente, appare Fedez misteriosamente SENZA FEDE.

Ecco, secondo alcuni follower, una presunta conferma dell’aria di crisi che tirerebbe trai due…

Peccato che, non appena l’hashtag #Ferragnez è risalito nei ‘topic trend’ presagendo una loro ipotetica rottura, il rapper milanese ha subito pubblicato un particolare delle loro due mani, una sull’altra, sul letto, a mo’ di smentita immediata. I due, semplicemente, stavano entrambi a casa, insieme, ad occuparsi dei figli e delle loro rispettive carriere.