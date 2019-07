La voce gira da un po’ e si fa sempre più forte: presto potremmo vedere Lino Banfi e Al Bano insieme in una fiction! “Ne parleremo meglio quando Al Bano finirà di fare il pendolare tra Russia e Giappone” ha detto ‘Nonno Libero’, insieme ad alcune primissime informazioni su questo progetto del piccolo schermo. Cosa dobbiamo aspettarci da “Una coppia nazionalpopolare anomala, che può funzionare”, come l’ha definita lo stesso attore di ‘Un medico in famiglia’?

Arriva la nuova fiction con Lino Banfi e Al Bano Carrisi

Un presente altamente impegnato per il celebre 83enne pugliese, che di recente ha rilasciato una serie di dichiarazioni al quotidiano Libero con cui dimostra di non essere, decisamente, un “nonno in pensione”: “Io per fortuna ho molte cose da fare, non sono un nonno in pensione: oltre all’Orecchietteria Banfi, ristorante che mi dà molte soddisfazioni, in zona Prati, mi hanno proposto una nuova fiction”

Trama, date e location del nuovo progetto televisivo che vedrà le due star italiane insieme davanti alla telecamera

I dettagli della trama che al momento ha voluto condividere con i lettori e gli spettatori sono relativi principalmente alla caratterizzazione dei due personaggi protagonisti: “Lui (Carrisi) dovrebbe interpretare un ex mafioso, una persona perbene che si è pentita di quello che ha fatto, io invece un frate cappuccino“. La storia invece sarà molto legata alla ‘territorialità’ che accomuna i due vip: “saremo due proprietari terrieri confinanti e litigiosi che si danno battaglia in nome dei prodotti pugliesi“

Per quanto riguarda i tempi, invece, dovremo aspettare gli inizi del 2020 per la messa in onda: la produzione e le riprese, infatti, sono in programma per la fine dell’estate. In tutto “dovrebbero essere quattro puntate, non so ancora se sarà per la Rai o per Mediaset“. Sulla location invece qualche piccola anticipazione: “Una parte verrà girata addirittura in Russia, visti i buoni rapporti del mio futuro partner lavorativo con Putin“