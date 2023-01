Fedez sghignazza parlando di Emanuela Orlandi: la risposta del fratello Pietro è da applausi

Nei giorni in cui è arrivata su Netflix la docu-serie Vatican Girl, Fedez scivola su Emanuela Orlandi e rimedia una clamorosa figuraccia. Durante l’ultima puntata del podcast Muschio selvaggio, che debutterà su Rai 2 in occasione di Sanremo 2023, il rapper ha commentato la scomparsa della 15enne avvenuta nel 1983, ormai un mistero fatto di intrighi tra Chiesa, mafia e politica.

Fedez Emanuela Orlandi: cos’ha detto il rapper

Nel corso dell’intervista all’ospite Gianluigi Nuzzi, il conduttore di Quarto grado su Rete 4, Fedez si è lasciato andare ad una battuta di (presunto) umorismo nero. “Innanzitutto, possiamo dire che non l’hanno mai trovata…”, ha detto il rapper parlando di Emanuela Orlandi, mettendosi a sghignazzare da solo fragorosamente. “Scusate, non fa ridere”, ha aggiunto subito dopo.

“Il black humor è sideralmente antitetico rispetto al giornalismo: non fa ridere”, ha commentato Nuzzi. Pubblicato sui social, il video dell’accaduto è diventato virale sollevando l’indignazione di molti utenti. L’uscita di Fedez è considerata da tante persone triste e fuori luogo.

Fedez a Muschio sghignazza fino all’asma sul fatto che non hanno mai trovato Emanuela Orlandi



(Tutto vero) pic.twitter.com/NcV0SQCNi5 — Matteo Simpatia Cortesia (@mdiparbleu) January 24, 2023

Non contento, il rapper successivamente ha fatto un’altra battuta spiacevole e infantile. Quando Nuzzi ha citato Papa Francesco, secondo il quale Emanuela Orlandi ormai “è in cielo” facendo presupporre che sia morta, il cantante se n’è uscito dicendo “o che faccia la pilota”.

A quel punto persino Luis Sal, che conduce il podcast con lui, è apparso imbarazzato e ha smesso di ironizzare. Le reazioni sui social sono immediate: “Ah, questo è black humor?”, “E pensa anche di essere molto più intelligente di tutti”, “Silenzio, fermi tutti. Per l’ennesima volta questo signore si aggiudica il premio Asino del mese”, “Fedez come sempre dimostra 8 anni”.

La ridarella di Fedez sul caso Emanuela Orlandi (foto: YouTube @muschioselvaggioo)

Emanuela Orlandi, Fedez scatenato: risate sguaiate

Parecchi utenti sui social hanno sottolineato quanto sia stata inopportuna la scelta della Rai di trasformare Muschio selvaggio in una breve striscia quotidiana che andrà in onda ogni sera su Rai 2 durante la settimana del Festival. Altri, invece, si sono chiesti cosa avranno pensato i familiari di Emanuela Orlandi, da quarant’anni alla ricerca della verità.

La risposta l’ha data Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. Raggiunto dal magazine Mow, Orlandi ha in qualche modo scusato Fedez. “Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella – ha dichiarato Pietro –, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase ‘la stanno ancora cercando’, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo”.

Pietro aggiunge che “è una reazione un po’ immatura, come quando da ragazzi poteva scappare una risata a un funerale”, ma anche che non vuole fare polemica perché “in tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata per offendere o mancare di rispetto”.

Dal diretto interessato, onnipresente sui social, al momento non si registrano commenti. Il video di Muschio selvaggio con l’intervista a Nuzzi è disponibile su YouTube. I commenti sono piuttosto eloquenti: “Ti ascolto da sempre, ma con questa puntata hai veramente rasentato il ridicolo”, “L’intelligenza di Nuzzi, che con garbo cerca di sminuire la sciocchezza di Fedez, è da applausi”, “Incredibile come mi meravigli ad ogni puntata di quanto Fedez sia di una stupidità disarmante”.