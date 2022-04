Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi: “La vita è la mia, non del pubblico”

Non aveva superato il televoto ma era ancora in gioco, eppure Jeremias Rodriguez lascia l’Isola senza rimorsi. Dietro la sua decisione potrebbero nascondersi molti motivi, alcuni che ‘trapelano’ dalle sue stesse dichiarazioni, avvenute tra non poche polemiche in studio: “Il mio scopo era portare qui papà – ha infatto raccontato il naufrago – Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, ovvero quello di chiedere scusa e dire come la penso».

A rispondergli per le rime l’opinionista Vladimir Luxuria: «Non vivi di reality ma noi ti conosciamo solo per questo, smettila di dire così! – sbotta. Inutili i tentativi di Ilary Blasi di fargli cambiare idea: «La vita è mia, non quella del pubblico. Gli voglio bene, ma questa è la mia scelta. Voglio tornare dalla mia fidanzata Deborah Togni. Al mio ritorno ho una notizia bellissima da raccontarvi», ha anticipato, lasciando un po’ di mistero.

Perché Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi?

In realtà, per i più attenti, l’aria di fiori d’arancio cominciava a tirare da un po’ per il fratello di Belen e Deborah: «Da quando ho capito che questo è un circo e non voglio farne parte. Ho bisogno della mia fidanzata Deborah e della mia vita che non è questa. Non so cosa ci faccio qui, i reality non mi piacciono voglio solo Deborah». A queste dichiarazioni, unitamente al fatto che Jeremias Rodriguez lascia l’Isola, dov’era concorrente insieme al padre Gustavo, si aggiunge un pettegolezzo diffuso dal settimanale Oggi che diceva: «È giovane, bello ed è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebé». Potrebbe insomma trattarsi proprio di ‘Jere’, e questo ‘rumor’ chiuderebbe il cerchio.

Oppure la sua uscita dal reality dipende dall’accoglienza ‘tiepida’ che il suo atteggiamento, definito dal pubblico troppo ‘polemico e ribelle’, ha avuto durante queste puntate?