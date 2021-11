I Cugini di Campagna contro tutti: accusano i Maneskin di plagio e bloccano Lady Gaga sui social

I Cugini di Campagna tornano a far parlare di loro con un paio di post al veleno sui social. Il gruppo di Anima mia ne ha per tutti, dai Måneskin a Lady Gaga. I primi sono accusati di plagio per quanto accaduto nell’apertura al concerto di Las Vegas dei Rolling Stones. La band romana, ormai lanciatissima negli Stati Uniti (ha partecipato pure allo show di Ellen DeGeneres), ha indossato delle tutine a stelle e strisce sul palcoscenico. Una mise – pantaloni a strisce bianchi e rossi e giacche blu con stelle bianche – “identica” a quella dei Cugini.

Cugini di Campagna: Maneskin, basta imitare

“I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone (sic), IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI”, scrivono Ivano “Napo” Michetti, Silvano Michetti, Tiziano Leonardi e Nicolino “Nick” Luciani sui social. Un post arrivato a poche ore dall’attestato di stima di Manuel Agnelli nei confronti della rock band romana. “Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni”, aggiungono postando un video successivo.

I Cugini hanno spiegato il perché di questo attacco in un’intervista successiva concessa a FQMagazine. “Di ritorno da un nostro concerto, ci sono arrivati centinaia di messaggi dai nostri follower di Facebook che ci informavano di questo look dei Måneskin, che era uguale al nostro. Siamo andati a vedere le foto e, con grandissima sorpresa, abbiamo constatato che erano incredibilmente uguali a noi”, hanno detto al mensile del Fatto Quotidiano. “Siamo fan della loro gioia e della loro giovinezza, ma ci ritroveremo tra sette o otto mesi a chiederci: ‘Ma ti ricordi quella canzone che ha vinto Sanremo?’. Non farà la storia”, hanno aggiunto.

Gli outfit di Maneskin, Cugini di Campagna e Lady Gaga

Cugini di Campagna: Lady Gaga “ha copiato i nostri outfit”

Non contenti, i Cugini di Campagna hanno polemizzato pure con Lady Gaga, prossima ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. I quattro accusano da tempo la popstar di averli imitati. “Anche lei si è ispirata e ha copiato i nostri outfit. Le avevamo scritto una lettera nel 2017, e abbiamo dovuto persino bloccarla sui social, ma resta una grande artista”, hanno rivelato a FQMagazine.

Il post in questione risale all’11 maggio 2017 ed è esilarante. è scritto in inglese, e appare come una vera e propria traduzione automatica: “Dear Lady Gaga, everybody knows about your skill and we too much appreciate you, but after some photos on our Social Network we wanted to invite you to stop wearing identical dresses to ours, aware that you certainly do not need to imitate us. With estimates, Country Cousins”.