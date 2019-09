Joker conquista il Leone d’oro, Todd Phillips: “Riscriviamo le regole del cinema”

Joker di Todd Phillips è il vincitore del Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2019.

Il film con Joaquin Phoenix ha conquistato la Giuria di Venezia 76, presieduta da Lucrecia Martel. Anche se la regista argentina ha spiegato che il verdetto non è stato unanime. “I premi – ha rivelato – sono stati frutto di grande dialogo”.

Dopo aver incantato la critica, il cinecomic sul mistero delle origini del sadico e psicopatico burlone criminale dei fumetti DC Comics ha così trionfato al Lido.

Ambientato nella Gotham City del 1981, il film racconta come Arthur Fleck (Phoenix), un uomo disadattato e ignorato dalla società, diventi l’arci-nemico di Batman e alfiere folle di una riscossa popolare.

Leone d’Oro 2019, vince Joker di Todd Phillips

“Prima di tutto – ha detto Phillips ritirando il Leone – voglio ringraziare la Biennale per questo grande onore. Ringrazio Warner Bros. e DC per essere uscite dalla loro confort zone e ringrazio Bradley Cooper, che è il leone fuori scena”.



“Questo film – ha aggiunto il regista – non ci sarebbe senza Joaquin Phoenix, l’attore più coraggioso e di ampie vedute che conosca che mi ha dato fiducia col suo incredibile talento”.

Joaquin Phoenix in Joker (foto: Warner Bros.)

Joker, film trionfa a Venezia 76: uscita al cinema il 3 ottobre

“Quando finisci un film – ha dichiarato il regista -, vivi tante emozioni diverse. Questa anteprima mondiale a Venezia mi ha mostrato che il pubblico ha capito cosa volevo dire. Riscrivere le regole del cinema è qualcosa di grandioso, non penso di esserne capace, ma io e Joaquin non potremmo essere più felici”.

Paolo Virzì, unico italiano in Giuria, ha spiegato che il Leone a Joker è stato assegnato anche per la sua capacità di andare oltre schemi e regole consolidate. “È molto più di un cinecomic – ha spiegato -, è anche una lettera d’amore al cinema, in particolare con gli omaggi a Taxi Driver e Re per una notte”.

Joker sarà nelle sale italiane dal 3 ottobre 2019, distribuito da Warner Bros.