Elodie debutta al cinema in Ti mangio il cuore: i fan applaudono, la critica fischia

Tantissimi fan appostati dalla mattina sul red carpet e applausi alternati a fischi e sghignazzi alla prima proiezione per gli accreditati. L’esplosiva Elodie debutta al cinema e sbarca al Lido con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, un crime drama shakespeariano ispirato ad una drammatica storia vera. Presentato nella sezione Orizzonti di Venezia 79, il film è scritto dal regista pugliese con Antonella Gaeta e Davide Serino e tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli. Ma come recita Elodie?

Ti mangio il cuore: Venezia divisa sul film

La regina delle hit convince il pubblico e divide la critica nel ruolo della protagonista Marilena, la moglie di un boss che si innamora del figlio di una famiglia rivale. La love story tra i due scatena una faida sanguinosa tra clan, i Camporeale e i Malatesta, che porterà Marilena a diventare la prima pentita della mafia del Gargano.

Girato in bianco e nero con la fotografia di Michele D’Attanasio, Ti mangio il cuore è un mafia-movie violento e grottesco già in odore di (s)cult, che molti critici hanno fischiato e altri hanno apprezzato. Specie per la performance della cantante e del cast che la accompagna in questa avventura: Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Michele Placido con il figlio Brenno.

“Elodie è stata una scelta d’istinto. E lei che è la più pazza e la più istintiva di tutti si è lanciata e ha iniziato un percorso complicato. È una meravigliosa interprete che impreziosisce un gruppo di lavoro già ricco, grandi attori capaci di grandi interpretazioni”, dice Mezzapesa alla conferenza stampa di presentazione.

Elodie e Francesco Patanè in Ti mangio il cuore (foto: Sara Sabatino)

Elodie attrice: a Venezia è nata una star

“Da tempo pensavo che sarebbe stato molto bello fare un’esperienza come attrice, ma attendevo la magia di qualcosa che mi colpisse, che mi avrebbe permesso di fare qualcosa che da cantante non riesco a fare, che mi avrebbe concesso una vibrazione più profonda”, spiega la popstar al Lido.

“Marilena è una donna vera, con un carattere complesso, che si ribella a certi schemi. Mi sono completamente innamorata del personaggio, ho pensato subito fosse una grande occasione per me, per confrontarmi con qualcosa di distante da quello che faccio abitualmente”, racconta della sua eroina.

Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, Ti mangio il cuore esce nelle sale il 22 settembre prima di arrivare a gennaio 2023 sulla nuova piattaforma streaming Paramount+. E non è detto che sia l’unico film in carriera per Elodie: “Non foss’altro per continuare ad esplorare parti di me che ancora non conosco. Ma come in questo caso dipende sempre dai progetti, voglio scegliere con attenzione le cose, starci dentro”.