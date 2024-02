Le toccanti parole di Maria De Filippi per Maurizio Costanzo a un anno dalla sua morte

“Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro: so che è sicuramente contento”, sono le prime parole di Maria De Filippi per Maurizio Costanzo a un anno dalla sua morte. L’occasione è lo speciale Dedicato a…, andato in onda il 20 febbraio in seconda serata su Canale 5 dopo la partita di Champions League tra Inter e Atlético Madrid.

Maria De Filippi Maurizio Costanzo: lo speciale tv

È la prima volta che la conduttrice parla in pubblico della scomparsa del marito. “In quest’ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti sia della carta stampata che della televisione mi hanno chiesto interviste”, rivela la De Filippi.

Non ho mai voluto farlo, non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore, e questo è stato il motivo per cui non ho rilasciato nessuna intervista.

“So che non sono tanto brava a raccontare le mie cose: ho imparato per quelle degli altri, ma non ancora per le mie”, confessa la conduttrice, visibilmente emozionata. Dedicato a… è nato dall’idea di ricordare il giornalista e conduttore che ha fatto la storia della radio e della televisione italiana nel suo salotto, il Teatro Parioli di Roma, dove sono passati personaggi noti e volti sconosciuti la cui fortuna è cominciata proprio grazie a Costanzo.

Questa sera ho invitato quelli che sono i suoi amici. Ho invitato quelli che ritengo abbiano non solo un rapporto personale ma anche nel tempo un rapporto professionale con lui e abbiano contribuito al successo di questa trasmissione. So e spero, e sono certa, che è contento.

Maurizio Costanzo Show: Maria De Filippi si affida a Fazio

“Mia mamma faceva l’insegnante di italiano, non è che non conosca i tempi e le coniugazioni: quando parlo al presente è perché penso che lui sia ancora presente”, precisa la De Filippi. La scelta per condurre l’omaggio a Costanzo è ricaduta su Fabio Fazio perché il talk “è un genere televisivo che a me non appartiene molto”. È per questo che “ho deciso di chiamare qualcuno che io stimo, che Maurizio stima e che sicuramente col talk è più capace di me”. “Che grande onore! Un enorme grazie a Maria e a tutta la sua meravigliosa squadra”, ha scritto Fazio sui social.

Dedicato a… Maurizio Costanzo ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti: Carlo Verdone, Christian De Sica, Dario Vergassola, Enrico Mentana, Enzo Iacchetti, Fiorello, Giobbe Covatta, Giorgia, Luciana Littizzetto, Mara Venier, Massimo Lopez, Mauro Coruzzi, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Renzo Arbore, Ricky Memphis, Rita Dalla Chiesa, Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Disponibile in streaming su Witty TV, la serata ha fatto ottimi ascolti: 1,9 milioni di telespettatori con il 21.97% di share.