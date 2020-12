70 anni di Nino Frassica: tutti i suoi personaggi gli fanno gli auguri

L’11 dicembre arriveranno i 70 anni di Nino Frassica: l’attore e presentatore, celebre per il suo stile comico assolutamente unico, si affaccia alla cifra tonda con attitudine nonsense e scanzonata. Intervistato da Leggo, che gli chiede se questo settantesimo compleanno non sia una fake news, risponde infatti così: “Qualcuno lo sospetta perché pare che non li dimostri. Dal vivo, me ne danno in media 40. A dieci metri di distanza possiamo arrivare anche a 50».

Il curioso mondo dei personaggi del celebre attore di Messina

Per chi non lo sapesse, l’attore è anche direttore, reporter e (spesso) protagonista di Novella Bella, un’ipotetica testata giornalistica venuta fuori dai suoi siparietti a Che Tempo Che Fa. Naturalmente anche questo fittizio giornale accoglierà la sconvolgente notizia dei 70 anni di Nino Frassica:

«Ci sarà un grande reportage sulla festa. Articolo e foto tutti miei perché i mille invitati, i duecento giornalisti e i cento paparazzi previsti non potranno esserci per via delle norme anti-assembramento. Non potremo nemmeno sparare per strada, dopo le 22, i giochi d’artificio: li faremo nel salotto. Stima dei danni prevista dai vigili del fuoco, 400 mila euro».

Per quanto riguarda gli auguri più attesi di questo compleanno, eccone alcuni davvero ‘prevedibili”: «“Tante angurie” su Whatsapp » (Frate Antonino da Scasazza di “Quelli della notte”), e poi il presentatore di Indietro Tutta («Mi ha telefonato: “Sarà il miglior compleanno dei tuoi ultimi 300”»), l’immancabile maresciallo di Don Matteo («Ci ha raccomandato il rispetto del distanziamento fisico anche per le candeline sulla torta: sono 70, oltre i conviventi» e, infine, il Singnor Alberi (Renzo però parteciperà solo in video: anche lui ha ormai un’età, 83 pare. Ma sono voci di gente maligna).

I 70 anni di Nino Frassica attraverso gli occhi dei suoi personaggi

Un pensiero anche ai suoi fan, che festeggeranno con lui. Ma chi sono, poi, questi fan, chiede la redazione di Leggo? “Vari e perfino eventuali. Per esempio, per “Don Matteo” una fascia che va dai 90 ai 130 anni: oltre a sacerdoti e suore ci sono i carabinieri, ovviamente. Che tempo che fa”, da Fazio, sono tutti giovani che non hanno niente da fare, disoccupati, tiratardi perché vado in onda sempre dopo mezzanotte. I primi sono il 70%, gli altri il restante 60%».

E, in ultimo, una considerazione filosofica sulla vita dall’alto della sua età: «Si aspettava “è tutta un quiz”, vero? E va bene, lo confermo, perché non si finisce mai di imparare. Io non è che ho imparato già tutto, ne ho ancora tante di cose… Altrimenti poi dicono: Frassica sa già tutto. E mettono in giro che ho 70 anni».