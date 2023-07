Niente, questo saluto tra Che tempo che fa, il suo presentatore e la Rai non sta proseguendo esattamente ‘senza intoppi’: lo dimostra il video di aperto sfogo di Fabio Fazio su Twitter. Per chi se la fosse persa, è in atto una disputa con l’azienda di Viale Mazzini per chi debba continuare a gestire gli account social del celebre programma.

Cos’ha detto Fabio Fazio su Twitter a proposito dei profili social di Che tempo che fa

Dopo i saluti – i suoi e quelli della Littizzetto – alla rete nazionale e l’annuncio della migrazione verso Canale 9, a quanto pare mamma Rai ha dichiarato di voler tenere i profili social del programma come propri, al fine – si ipotizza – di tenerli come ‘archivio’ del talk show. Ne sono seguite ‘proteste’ da parte di Filippa Lagerback, e adesso da parte di Fabio Fazio su Twitter: “Come avete visto i profili social di Che Tempo che fa non sono attivi, anzi alcuni sono stati impropriamente oscurati – racconta il presentatore agli utenti che stavano seguendo la vicenda – Siamo in attesa che ci rivengano consegnati, perché quanto accaduto non ha alcuna ragione e non dà alcun vantaggio a chi lo ha fatto“.

Come si evolgerà la questione della proprietà degli account, però, non è notizia certa neanche per lui: “Nel caso non dovessimo tornarne in possesso, ne apriremo di nuovi e ve ne daremo notizia“, avverte, prima di salutare il popolo del web con una frecciatina, neanche tanto indiretta: “Certo, fa piacere che tengano a Che Tempo Che Fa, un po’ tardivamente“

Le sue parole, come già menzionato, arrivano dopo quelle della sua collega di studio Filippa Lagerback, che aveva scritto: “Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive ma solo di archivio“, per poi essere ricondivisa dallo stesso Fazio.