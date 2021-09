Ballando con le Stelle 2021: il cast completo messo in piedi da Milly Carlucci

La pista da ballo dell’Auditorium del Foro Italico, presto intitolato a Raffaella Carrà su proposta di Milly Carlucci, è pronta per essere tirata a lucido. Ballando con le Stelle 2021 scalda i motori con l’inossidabile conduttrice a capo della squadra e un cast tutto nuovo da scoprire. Chi trionferà dopo Gilles Rocca e Lucrezia Lando? Le coppie sono 13 e, di settimana in settimana, si sfideranno le une contro le altre a ritmo di musica e nei generi più diversi.

Ballando con le Stelle 2021: cast rivelato

Il cast di concorrenti che scenderanno in pista nel programma di Rai 1 è variegato come al solito. È il settimanale Di Più Tv a rivelare chi saranno i magnifici tredici. Alcuni sono stati annunciati ufficialmente e sono tutti cantanti: Al Bano, Arisa (l’ex insegnante di Maria De Filippi è stata assegnata al nuovo maestro Vito Coppola), Morgan (“Lo faccio per mantenere le mie figlie”, ha già detto il cantautore), Memo Remigi e Sabrina Salerno.

Gli altri sono la cantante Mietta, l’attrice amatissima dal pubblico Valeria Fabrizi, l’hairstylist con ciuffo (da oltre un milione di follower su Instagram) Federico Fashion Style e atleti come l’ex calciatore Fabio Galante, il rugbista Alvise Rigo e il pilota Andrea Iannone, meglio noto come ex fidanzato di Belén Rodríguez e Giulia De Lellis. Non mancano le sorprese: la modella Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore inglese Paul, e il fisico Valerio Rossi Albertini, divulgatore scientifico che da anni si batte per l’ecologismo e la “consapevolezza energetica”.

Ecco il cast completo di Ballando con le Stelle 2021, a meno di aggiunte o smentite dell’ultimo minuto:

Al Bano

Arisa

Valeria Fabrizi

Federico Fashion Style

Fabio Galante

Bianca Gascoigne

Andrea Iannone

Mietta

Morgan

Memo Remigi

Alvise Rigo

Valerio Rossi Albertini

Sabrina Salerno

Milly Carlucci e Paolo Belli (foto: Ufficio stampa Rai)

Ballando con le Stelle 2021, giudici confermati: novità tra i maestri

L’edizione numero 16 dello storico varietà del sabato sera dell’ammiraglia del servizio pubblico comincia il 16 ottobre, ovviamente in prima serata, per 10 puntate in tutto. A partire dalla quinta ci sarà uno spazio nel day time del pomeriggio con la consueta finestra dedicata a Ballando on the Road.

È confermatissimo il resto del cast: Paolo Belli e la sua big band e la giuria con la presidentessa Carolyn Smith e i soliti Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A bordo campo spazio agli immancabili Roberta Bruzzone e Alberto Matano, mentre la giuria popolare sarà capitanata da Rossella Erra. Ospite speciale in ogni puntata sarà Alessandra Mussolini, che è stata concorrente nella scorsa edizione.

Tra i ballerini professionisti che accompagnano i concorrenti vip, non ci saranno le maestre Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa, e il chiacchierato Raimondo Todaro, passato ad Amici. Il punto fermo è Simone Di Pasquale e torna dopo la pausa maternità Alessandra Tripoli. Come ha assicurato la Carlucci all’Ansa, “siamo tutti vaccinati, ma faremo per sicurezza tamponi a piovere e saranno rispettate rigidamente tutte le regole di sicurezza”.