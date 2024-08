I film al cinema dal 14 agosto: è la settimana di Alien: Romulus

Anticipano l’uscita di un giorno i nuovi film al cinema dal 14 agosto: per chi passa il Ferragosto in città, ci sono appena due novità nelle sale. I dati Cinetel, intanto, parlano chiaro: Deadpool & Wolverine continua la sua marcia trionfale con 15 milioni di euro complessivi incassati. Nel duello tra le uscite dell’8 agosto, al momento è Trap di M. Night Shyamalan a spuntarla con quasi 900mila euro, mentre Borderlands di Eli Roth è fermo a quota 300mila.

I film al cinema dal 14 agosto

Come di consueto la settimana si è aperta con tre uscite speciali. Prosegue l’omaggio di Movies Inspired a Lars Von Trier con le riedizioni dei suoi primi film in versione restaurata e senza tagli: questa settimana tocca a Europa del 1991, terzo e ultimo capitolo della trilogia europea cominciata con L’elemento del crimine e proseguita con Epidemic. Columbia Pictures prosegue i festeggiamenti per i suoi 100 anni con i live-action dell’Uomo Ragno: stavolta Spider-Man: Far From Home. Continua l’iniziativa Il martedì è horror e torna sugli schermi Opera di Dario Argento nella versione restaurata in 4K da Cinecittà. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei nuovi film al cinema dal 14 agosto: appena due.

Alien: Romulus

L’equipaggio di un’astronave attracca in una stazione spaziale apparentemente deserta. Il gruppo è formato da Rain (Cailee Spaeny) e l’androide Andy (David Jonsson), i fratelli Tyler (Archie Renaux) e Kay (Isabela Merced), la coppia Bjorn (Spike Fearn) e Navarro (Aileen Wu). Nonostante il silenzio assordante, i colonizzatori dello spazio si trovano presto faccia a faccia con un minaccioso, spietato e indistruttibile xenomorfo. Il nuovo capitolo della saga horror-fantascientifica è ambientato tra Alien e Aliens – Scontro finale (i primi due film del franchise) e diretto con piglio vecchio stile da Fede Álvarez: il risultato è un efficace e disturbante ritorno alle origini. Imperdibile per gli appassionati del capostipite di Ridley Scott e delle opere di HR Giger.









Cannibal Holocaust

Una troupe di quattro documentaristi newyorkesi famosi per i loro reportage estremi – il regista Alan Yates, la sceneggiatrice Shanda Tomaso e i due operatori Jack Anders e Mark Williams – spariscono nella foresta amazzonica durante le riprese di un documentario sulle tribù indigene. L’antropologo Harold Monroe accetta di condurre una missione di salvataggio alla ricerca dei dispersi ma, una volta entrato in contatto con i cannibali del posto, tutto quello che riesce a trovare sono soltanto i rulli di pellicola della troupe. Da quei 16mm emerge il tragico destino degli scomparsi. Dal 12 agosto torna nelle sale con Cat People il controverso cult movie di Ruggero Deodato: uno dei film più violenti, crudeli ed estremi del cinema italiano, costato al suo autore una lavorazione ai limiti delle possibilità umane e un processo per offesa al buon costume e alla morale. Da recuperare assolutamente: la versione è quella restaurata in 4K e senza censure.