Il rifiuto di Cristina Marino a Luca Argentero: “Sono troppo brusca”

Ci credereste ad un sonoro NO pronunciato da Cristina Marino a Luca Argentero? Proprio lei, la bellissima consorte, metà di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, colei la quale non risparmia mai un commento dolce o un incoraggiamento al marito sui social, madre di Nina Speranza e felicissima sposa da pochi anni?

Ebbene sì, ma non è come pensate!

I due, infatti, uniti e innamoratissimi, si sono trovati a confrontarsi sul loro ambito di lavoro, e il mitico attore di Doc – Nelle tue mani aveva proposto alla moglie di investire nel suo progetto di fitness, il sito intitolato ‘Befancyfit’, dove l’imprenditrice allena con passione tantissimi utenti ogni giorno.

Come mai ha detto no: il rifiuto di Cristina Marino a Luca Argentero davanti alla proposta di investimento nel suo progetto

La risposta di questo rifiuto da parte di Cristina Marino a Luca Argentero l’ha data lei stesso: “A oggi più di 6mila utenti seguono il mio programma di allenamento, lo dico con umiltà, è un numero che non avevo contemplato. In tanti mi scrivono dicendo che la mia piattaforma gli ha cambiato la vita, mi ringraziano e questo mi dà la forza di mandare mail anche a mezzanotte. Non c’è nulla che non sia deciso da me in Befancyfit. È la mia società, ci sono la mia faccia e il mio nome – racconta – Luca vorrebbe contribuire, investire, ma preferisco di no. Nelle vesti di imprenditrice posso essere fastidiosa, ho modi veloci che sembrano bruschi”