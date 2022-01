Doc – Nelle tue mani riparte col botto: il commovente messaggio di ringraziamento ai fan

Doc – Nelle tue mani riparte col botto. Il doppio appuntamento d’esordio della seconda stagione del medical drama di Rai 1 ha incollato agli schermi la bellezza di 7,054 milioni di spettatori pari al 30,4% di share. Non solo: la presenza del protagonista Luca Argentero a Soliti ignoti come concorrente ha fatto schizzare il quiz di Amadeus al 23,5% di share con oltre 6 milioni di spettatori.

Numeri d’altri tempi quelli di Doc – Nelle tue mani, che fanno esultare i produttori di Lux Vide. “Oggi vince il nostro Paese – dichiara Luca Bernabei in una nota – e vince una storia intorno alla quale si sono raccolti i cuori di oltre 7 milioni di spettatori, che ringrazio per l’affetto che ci hanno dimostrato”.

Bernabei è sicuro che questi nuovi otto episodi di Doc riusciranno a mostrare “come da queste sfide si può uscire solo uniti, prendendoci cura gli uni degli altri, nelle nostre famiglie e nel nostro lavoro”.

È un messaggio a cui credo molto come uomo e come produttore ed un tributo ai medici che sono in prima linea, a rischiare la vita per noi!