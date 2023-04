L’ex suora Cristina Scuccia lancia il video della sua nuova canzone, pioggia di critiche: “Sei troppo sexy”

Da Suor Cristina a Cristina Scuccia, semplicemente. È il primo passo nella seconda vita dell’ex religiosa e ad alcuni presunti fan non piace. La cantante ha lanciato il nuovo singolo La felicità è una direzione e il videoclip del brano, realizzato da BZK_PROD, ha scatenato diversi haters. Nel video la Scuccia si risveglia sul divano di un loft alla moda e canta il suo pezzo accompagnata da una coppia di ballerini, Luca Chimento e Francesco Spizzirri, tra pose sensuali, champagne, fumi e luci al neon.

Suor Cristina oggi non c’è più: ecco com’è diventata

Dopo la vittoria alla seconda edizione del talent The Voice of Italy e un periodo trascorso a Madrid lavorando in un ristorante, la “Arianna Grande italiana” si è dedicata anima e corpo alla musica. Purtroppo per alcuni non si toglierà mai di dosso l’etichetta di essere stata una religiosa, tanto che quando posta il video su YouTube e sui social tante persone la accusano di essere diventata “troppo sexy”.

Ma la diretta interessata non si è certo persa d’animo e ha subito replicato alle critiche. “Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare? A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa”, ha dichiarato in un’intervista concessa a Repubblica.

“Mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo tutti creature imperfette e fragili. Suor Cristina era l’involucro, ma sono sempre io. Ho cambiato abito, ho smesso di perdonarmi e ho cominciato ad accettarmi”, ha aggiunto la popstar.

Un primo piano di Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, video clip scatena gli haters

Nell’intervista la Scuccia racconta che durante il periodo del Covid ha capito che la vita religiosa non era più il suo posto. È stata per dieci anni a Milano da orsolina della Sacra Famiglia, dove faceva accoglienza in portineria e serviva pranzo e cena alle pensionate. “Ora sono qui e sono più serena”, ha ammesso.

“In questo momento penso solo alla nuova canzone, vivo l’attimo e poi si vedrà. Una cosa però l’ho capita: la ricerca della felicità ci appartiene, Dio non ci vuole tristi”, ha concluso non perdendo un grammo della sua spiritualità.

Poco importa di quello che dice la gente, tanto più che ha appena fatto un annuncio di quelli da far tremare i polsi: da lunedì 17 aprile sarà nel cast dell’edizione 2023 del reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi e in onda in prima serata, ovviamente su Canale 5.