Allegri e Ambra si sposano: l’annuncio dell’ex allenatore della Juve

Sembrerebbe ormai ufficiale: Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sposano. La notizia è fresca e proviene dagli archivi rosa di Novella 2000. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini azzarda anche una data incredibilmente vicina…

Il matrimonio di Massimilano Allegri e Ambra Angiolini s’ha da fare?

La coppia fa sul serio, entrambi hanno deciso di impegnarsi e fare il grande passo. Sembra ieri che i due lottavano contro i primi scoop e tenevano la loro unione lontano da occhi indiscreti: era il 2017. Un anno dopo, una delle prime dichiarazioni d’amore a tutti gli effetti da parte dell’ex volto di Non è la Rai:



“Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca – ha raccontato la Angiolini, parlando del suo matrimonio con Francesco Renga, durato 12 anni – e poi è stato rianimato da un altro uomo che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me Ho strappato un velo e non l’ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tantomeno come dicono in tanti facendomi inca***e, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene”.

E cosa c’è di più di scintillante di una bella festa per celebrare un nuovo amore? A quanto racconta il settimanale scandalistico le partecipazioni e la lista degli invitati sarebbero già pronti. La presunta data del matrimonio di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, infatti, è previsto per…giugno 2019!

L’annuncio che ha confermato il sospetto

“Starò fermo un anno – ha infatti dichiarato di recente l’ex bianconero – Gli ultimi 16 anni anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata“. Ed è proprio dietro questo annunciato ‘stop’ professionale che si nasconderebbe la lieta novella. Confidarlo agli amici lo stesso allenatore, che – come l’attrice – ha alle spalle un altro matrimonio con Gloria, madre di Valentina (23 anni).